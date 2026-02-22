ЦИК дава по-големи възнаграждения на членовете на СИК

По-високи възнаграждения ще получат членовете на районните и секционните избирателни комисии на предсрочните парламентарни избори на 19 април, реши Централната избирателна комисия. Увеличението засяга както месечните възнаграждения на районните комисии, така и еднократните плащания за членовете на секционните комисии, пише БТА. Сумите са значително по-високи спрямо последните избори през октомври 2024 г. Още: Параваните заменят "тъмната стаичка": ЦИК обясни как ще гласуваме на предсрочните избори

По-голямо заплащане

Снимка: БГНЕС

Още: Историческо: ЦИК разписа район "Чужбина" с 4 депутати

Председателите на районни избирателни комисии в райони с над 400 секции ще получават по 1470 евро месечно, а в по-малките райони – 1352 евро. Заместник-председателите и секретарите ще взимат до 1397 евро, а членовете – до 1327 евро. Това означава увеличение с до 355 евро месечно за някои позиции. Новите възнаграждения ще се изплащат за периода от 28 февруари до 3 май 2026 г.

Членовете на секционните комисии също ще получат по-високи суми. Председателите ще получат еднократно 185 евро, заместник-председателите и секретарите - по 170 евро, а членовете - по 156 евро. Увеличението е с между 36 и 45 евро спрямо предходния парламентарен вот.

Служебният финансов министър Георги Клисурски съобщи, че Министерският съвет ще приеме план-сметката за изборите през следващата седмица. Междувременно служебният премиер Андрей Гюров подчерта, че ще бъде поставен акцент върху подготовката на членовете на секционните комисии, за да се гарантира коректното отчитане на резултатите.

Председателят на ЦИК Камелия Нейкова обясни, че се предвижда въвеждането на онлайн тестове за обучение, чрез които участниците ще могат да упражняват отчитането на действителни и недействителни гласове. По думите ѝ целта е да се изгради добре подготвен състав, който да гарантира прозрачността и точността на изборния процес.

Още: "Няма по-важна задача от провеждането на честни избори": Гюров на среща с ЦИК