Грешките на отборите в топ 4 на Висшата лига продължават! Два от отборите "поканиха" Юнайтед и Ливърпул в битката

След Арсенал - още два отбора от топ 4 на английската Висша лига допуснаха грешни стъпки в мачовете си от 27-ия кръг на Висшата лига! "Топчиите" не успяха да победят Уулвърхямптън по-рано през седмицата, а днес отборите на Астън Вила и Челси, които заемат трето и четвърто място в подреждането, също не успяха да постигнат победи. Бирмингамци завършиха при резултат 1:1 като домакин на Лийдс, а лондончани записаха същия резултат, но като домакин на Бърнли.

Астън Вила се измъкна от загуба, Челси изпусна победа

Астън Вила дори можеше да загуби срещата, след като Антон Щах вкара още след половин час игра, а хората на Унай Емери така и не показаха реакция. Едва в 88-ата минута Тами Ейбрахам успя да изравни, но до края нямаше достатъчно време за пълен обрат. Така Вила записа шесто равенство през сезона и остава с 51 точки, като до края на сезона има още 11 кръга, в които ще трябва да брани мястото си в топ 4.

Манчестър Юнайтед и Ливърпул дебнат за грешки от задни позиции

Друг претендент за топ 4 е Челси, но "сините" също разочароваха. Жоао Педро откри още в четвъртата минута, но в 72-ата минута Уесли Фофана бе изгонен и остави домакините с човек по-малко. Бърнли се възползва от това и в 93-ата минута стигна до късен изравнителен гол чрез Флеминг, за да разочарова хората на Лиъм Росиниър. Столичани са четвърти в класирането с 45 точки, колкото има и петият Манчестър Юнайтед, който в понеделник гостува на Евертън.

Не само Юнайтед, но и Ливърпул може да се възползва от грешките на Вила и Челси, тъй като шампионът на Англия е шести с 42 точки, а в неделя гостува на 17-ия в класирането Нотингам. Победа за хората на Арне Слот ще означава, че Ливърпул ще се изравни по точки с Челси и Манчестър Юнайтед.

