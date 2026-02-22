Спорт:

22 февруари в историята: Почитаме паметта на Панайот Хитов

22 февруари 2026, 7:45 часа 402 прочитания 0 коментара

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

22 февруари 1918 г.: Умира Панайот Хитов

На този ден през 1918 г. умира българският хайдутин и четнически войвода, деец на национално-революционното движение - Панайот Иванов Хитов. Славният войвода е роден е през 1830 г. в град Сливен.

През 1858 г. постъпва в четата на сливенския войвода Георги Трънкин. След смъртта на Трънкин, Хитов оглавява четата. През април 1864 г. тръгва за Белград с идеята да събере четници. Но заради забраната на сръбското правителство за формиране на българските чети на територията на страната, Хитов тайно се прехвърля с четниците си на българска земя. Той се установява заедно с четата си в Западна Стара планина.

Прочетете също: 19 февруари в историята: Почитаме паметта на Васил Левски

През пролетта на 1866 г. Панайот Хитов се прехвърля във Влашко. Там установява контакт с Георги Раковски и се присъединява към създадената от него революционна организация “Върховно народно българско тайно гражданско началство".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

През пролетта на 1867 г. Хитов участва в организирането на чети. На 28 април с чета, състояща се от около 30 души, със знаменосец Васил Левски, войводата преминава река Дунав в близост до Тутракан. Основната цел на четата в този момент е да се установи готовността на българския народ за въстание. Хитов се насочва към Стара планина и се установява в Котленския балкан, а след това - в Сливенско. Там се свързва с останалите живи четници от разгромената чета на Филип Тотю. Заедно с тях се прехвърля в Сърбия. През 1868 г. Хитов участва във формирането на Втора българска легия в Белград.

През 1872 г. е избран за член на Българския революционен централен комитет, след което присъства на общото му събрание в Букурещ. През това време Хитов поддържа връзки с комитетски дейци в български земи.

Година по-късно, през август 1873 г. той разработва подробен план за дейността на БРЦК, който представлява комбинация между  идеите на Раковски и Левски. Този план остава нереализиран. 

През 1875 г. Хитов председателства Общото събрание на БРЦК, по време на което е взето решение за вдигане на Старозагорското въстание. Войводата не участва непосредствено в него, както и в Априлското въстание през 1876 г., но участва активно в Сръбско-турската война същата година.

Прочетете също: 18 февруари: Черен ден в историята на България - обесването на Васил Левски

През 1877 г. след обявяването на Руско-турската война войводата се явява като доброволец. Привлечен е в щаба на Предния отряд, командван от ген. Й. В. Гурко след преминаването на река Дунав от руските войски. 

След Освобождението Хитов става околийски началник в Сливен. След това се установява в Русе. Избиран е за народен представител. Войводата успява да си спечели отношение на неприязън от страна на княз Фердинанд I и на Стефан Стамболов поради откритите си русофилски позиции. 

Хитов е автор на “Моето пътуване по Стара планина и животоописанието на някои български стари и нови войводи" - творбата, която написва през 1872 г. През 1880 г. пише в ръкопис “фамилиарни бележки", които са допълнение към издадените вече мемоари.

Прочетете също: 16 февруари в историята: Димитър Миладинов е арестуван. Избран е първият български екзарх

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Таня Станоева
Таня Станоева Отговорен редактор
На този ден история войвода Панайот Хитов
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес