“Следствието приключи, забравете“: Емануил Йорданов за трагедията “Петрохан“ (ВИДЕО)

“Следствието приключи, забравете“. Така накратко в предаването Студио Actualno вътрешният министър от правителството на Иван Костов и настоящ адвокат Емануил Йорданов обобщи каква според него ще бъде развръзката от разследването на трагедията “Петрохан – Околчица“, при която загинаха петима души и едно дете. Той отговори на въпроса има ли повече яснота за престъпленията след втория брифинг от 18 февруари на МВР и прокуратурата: “Не научих, а и да си кажа честно, моята реакция към опитите да бъда вкаран в определен начин на мислене, винаги е отрицателна. Знаете как от първите секунди, когато се разбра за престъпленията, ни сервираха една версия и сега всичко се върти около нея. Не се мърда и на милиметър встрани.

Кой трябва да се занимава със случая

За мен е трудно да разбера защо човек от Апелативна прокуратура обяснява случай, който е от компетентност на друг орган в рамките на прокуратурата.

Ако имаме квалификация подбуждане към самоубийство, компетентна е Районна прокуратура. Ако говорим за убийство, компетентна е Окръжна прокуратура. Но не и апелативна.“

В случая говорят за самоубийство и две убийства, последвани от самоубийство. Говоря за случилото се край Околчица.

Удобна версия

“Това е изключително удобна версия, защото ако приемем, че точно това се е случило, производството се прекратява. Или както се казваше в заглавието на един филм “Следствието приключи, забравете.“

Аз към този момент на базата на наличната информация не мога да твърдя, че въпросната версия е невярна. Но не мога да твърдя и обратното, защото не мисля, че за две седмици могат да съберат достатъчно доказателства по един подобен случай.

И когато говорим за самоубийства, не е лошо да погледнем снимките, които са показвани, когато се говори за този случай.

Ние виждаме едни щастливи лица, усмихнати хора, които очевидно изглеждат доволни от живота.

И в един момент нещо се обръща на 180 градуса и те решават, че трябва да се самоубият, защото светът е несъвършен.“

Не им трябват мотиви

Очевидно на разследващите не им трябват мотиви, затова не ги търсят, смята Емануил Йорданов. Той припомни чл. 13 от Наказателно – процесуалния кодекс, според който прокуратурата и съдът са длъжни да разкрият обективната истина, “не да задълбаят в една версия и да кажат: “Това е и нищо друго не може да се е случило“ и да си свършат работата.“

Бившият вътрешен министър прогнозира, че разследването ще приключи някъде след изборите, защото “тогава ще им бъде най-спокойно“.

Емануил Йорданов каза още дали със смяната на вътрешния министър ще има яснота по случая и ще успее ли новият министър на правосъдието да смени главния прокурор.

Според Емануил Йорданов не е възможно да има международно разследване на случая “Петрохан“. Най-много да ни окажат външна експертна помощ.

Още – във видеоматериала.