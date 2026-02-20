Любопитно:

“Следствието приключи, забравете“: Емануил Йорданов за трагедията “Петрохан“ (ВИДЕО)

20 февруари 2026, 17:00 часа 617 прочитания 0 коментара

“Следствието приключи, забравете“. Така накратко в предаването Студио Actualno вътрешният министър от правителството на Иван Костов и настоящ адвокат Емануил Йорданов обобщи каква според него ще бъде развръзката от разследването на трагедията “Петрохан – Околчица“, при която загинаха петима души и едно дете. Той отговори на въпроса има ли повече яснота за престъпленията след втория брифинг от 18 февруари на МВР и прокуратурата: “Не научих, а и да си кажа честно, моята реакция към опитите да бъда вкаран в определен начин на мислене, винаги е отрицателна. Знаете как от първите секунди, когато се разбра за престъпленията, ни сервираха една версия и сега всичко се върти около нея. Не се мърда и на милиметър встрани.

Кой трябва да се занимава със случая

За мен е трудно да разбера защо човек от Апелативна прокуратура обяснява случай, който е от компетентност на друг орган в рамките на прокуратурата.

Още: Много въпроси "Защо?": Бивш зам.-вътрешен министър за случая "Петрохан - Околчица" и новите записи

Ако имаме квалификация подбуждане към самоубийство, компетентна е Районна прокуратура. Ако говорим за убийство, компетентна е Окръжна прокуратура. Но не и апелативна.“

В случая говорят за самоубийство и две убийства, последвани от самоубийство. Говоря за случилото се край Околчица.

Удобна версия

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка Стопкадър

“Това е изключително удобна версия, защото ако приемем, че точно това се е случило, производството се прекратява. Или както се казваше в заглавието на един филм “Следствието приключи, забравете.“

Още: Нагласяване на сценарий за случая "Петрохан" от разследването: Подредбата на записите

Аз към този момент на базата на наличната информация не мога да твърдя, че въпросната версия е невярна. Но не мога да твърдя и обратното, защото не мисля, че за две седмици могат да съберат достатъчно доказателства по един подобен случай.

И когато говорим за самоубийства, не е лошо да погледнем снимките, които са показвани, когато се говори за този случай.

Ние виждаме едни щастливи лица, усмихнати хора, които очевидно изглеждат доволни от живота.

И в един момент нещо се обръща на 180 градуса и те решават, че трябва да се самоубият, защото светът е несъвършен.“

Още: "Колкото повече детайли излизат, толкова по-очевидно става, че тази версия продължава да е съшита с бели конци"

Не им трябват мотиви

Очевидно на разследващите не им трябват мотиви, затова не ги търсят, смята Емануил Йорданов. Той припомни чл. 13 от Наказателно – процесуалния кодекс, според който прокуратурата и съдът са длъжни да разкрият обективната истина, “не да задълбаят в една версия и да кажат: “Това е и нищо друго не може да се е случило“ и да си свършат работата.“

Бившият вътрешен министър прогнозира, че разследването ще приключи някъде след изборите, защото “тогава ще им бъде най-спокойно“.

Емануил Йорданов каза още дали със смяната на вътрешния министър ще има яснота по случая и ще успее ли новият министър на правосъдието да смени главния прокурор.

Още: Новият МВР-министър също заговори за чуждестранна експертиза за "Петрохан"

Според Емануил Йорданов не е възможно да има международно разследване на случая “Петрохан“. Най-много да ни окажат външна експертна помощ.

Още – във видеоматериала.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Петрохан Прокуратура МВР разследване Студио Actualno
Още от Интервю
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес