3 зодии, на които всички ще завиждат през ноември 2025

Три зодиакални знака привличат значително изобилие и късмет през ноември 2025 г, което ще предизвика завист в околните. По това време представителите на тези зодии може да направят корекции, за да постигнат по-голямо лично удовлетворение или да осъзнаят промени, които могат да допринесат за личното им щастие.

Рак

Рак, вашият зодиакален знак, може да привлече значително изобилие и късмет през месец ноември 2025 г. Юпитер, който е във вашия първи дом, ви осветява с благотворните си лъчи. Вероятно се чувствате по-спокойни и по-малко стресирани от обикновено.

Юпитер във вашия първи дом може да привлече всякакви възможности, но от вас зависи да накарате нещата да се случат, когато се появят. Тези възможности могат да включват финанси или нещо друго, което разширява живота ви, а в някои случаи дори нови хора, които могат да ви бъдат от полза по някакъв начин.

Когато Венера се премести в Скорпион, тя се насочва към вашия пети дом на приятели, забавления и любов. Ако сте необвързани, това може да привлече други хора към вас. В противен случай, това е време за социализиране, създаване на мрежи и срещи с други, които могат да бъдат значими по някакъв начин. Когато Венера влезе в Стрелец в края на месеца, тя навлиза във вашия шести дом на работа и здраве.

Новолунието и пълнолунието може да ви привлекат изобилие, тъй като попадат във вашия осми и втори дом. Новолунието в Скорпион на 19-ти също има потенциал да привлече пари или доходи, в зависимост от това какво прави в личната ви карта, тъй като попада във вашия дом на доходите.

Везни

Везни, вашият зодиакален знак ще привлече значително изобилие и късмет през ноември 2025 г. Юпитер преминава през вашия 10-ти дом на кариерата, така че това би трябвало да е знаменателен период по отношение на кариерата ви. Може да е време за смяна на работата и ако това се случи, би трябвало да е към по-добро.

Когато Венера навлезе в Скорпион, тя ще премине през втория ви дом на парите и доходите. Това би било идеално време да получите или да поискате повишение. Този месец би трябва да се чувствате доста добре по отношение на финансите си и те могат да се увеличат. Когато Венера навлезе в Стрелец в края на месеца, тя ще навлезе в дома ви на комуникацията или третия дом на вашата астрологична карта.

Пълнолунието и новолунието ще подчертаят и паричните домове във вашата карта. Пълнолунието в Телец попада във вашия осми дом, който управлява парите на други хора и корпоративните пари, което означава, че може да преговаряте за нещо финансово. Новолунието в Скорпион попада във вашия втори дом на доходите, поставяйки акцент върху доходите.

Скорпион

Скорпион, вашият зодиакален знак ще привлече значително изобилие и късмет през ноември 2025 г. Юпитер в Рак преминава през вашия девети дом, привличайки тези, които живеят в чужбина или на разстояние, както и възможности да се възползвате от тях или да пътувате.

Когато Венера навлезе в Скорпион, тя ще премине през първия ви дом. Първият дом ви засяга лично и това е моментът, в който сте най-магнетични, привличайки другите към себе си, убеждавайки ги в идеите си и правейки това идеалното време за създаване на повече изобилие. Когато Венера навлезе в Стрелец в самия край на месеца, тя ще започне транзита си през втория ви дом на доходите/парите.

Новолунието и пълнолунието могат да привлекат други хора към вас или дори партньори. Новолунието в Скорпион е вашето годишно нулиране, което се случва през месеца на рождения ви ден. Светлината на прожекторите ще бъде върху вас, Скорпион, и проявяването на истинските ви желания.

