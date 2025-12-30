Спорт:

Кейт Уинслет разкри истината за сексуалната си ориентация

30 декември 2025, 11:25 часа 0 коментара
Кейт Уинслет разкри истината за сексуалната си ориентация

Кейт Уинслет отдавна е известна с откровеността си, но наскоро актрисата сподели едно от най-личните си откровения досега – разкритие за сексуалното си любопитство през тийнейджърските години, което, според нея, е оформило както идентичността ѝ, така и ранните ѝ роли на екрана.

Снимка: Getty Images

В откровен разговор в подкаста "Team Deakins" Кейт Уинслет разкрива за "първите си интимни преживявания", признавайки, че те са включвали както момичета, така и момчета. Тя отбелязва, че това признание е "нещо, което никога преди не съм споделяла".

Кейт Уинслет и тийнейджърското любопитство

"На този етап от живота си определено бях любопитна", обяснява Уинслет. "Не бих казала, че бях категорично ориентирана в някоя от двете посоки.".

Снимка: Getty Images

Думите ѝ са премерени и обмислени, като тя набляга на изследването, а не на етикетите – нюанс, който силно резонира със слушателите. Уинслет казва, че тези ранни преживявания са ѝ дали по-дълбока емоционална връзка с ролята ѝ в "Божествени създания", психологическата драма от 1994 г., режисирана от Питър Джаксън, в която тя играе заедно с Мелани Лински. Филмът се фокусира върху две тийнейджърки, чиято силна връзка се превръща в трагедия.

"Имаше нещо в наистина интензивната връзка между тези две жени.", казва Уинслет. "Бях веднага погълната от вихъра на света, в който се намираха... това се превърна в ужасно разрушително и за двете. Те имаха огромна несигурност и уязвимост.", добавя актрисата.

Снимка: Getty Images

Въпреки славата си след филми като "Титаник", Уинслет строго пази личния си живот. В едно от редките си интервюта през 2015 г. тя говори за многобройните си бракове с характерната си честност. "Никой не знае какво наистина се е случило в живота ми. Никой не знае защо първият ми брак не е продължил; никой не знае защо вторият ми брак не е продължил.", казва тя.

"Това са картите, които ми е раздала съдбата. Не съм планирала да бъде така. И, по дяволите, не е било лесно.", добавя Уинслет. Последната ѝ изповед се вписва перфектно в дългогодишния ѝ подход към славата: честен, размислен и безкомпромисно човечен. Вместо да предефинира публичния си образ, тя засилва това, което феновете винаги са ценели – готовността ѝ да говори открито за сложностите на живота, както на екрана, така и извън него, пише "Marca".

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
