Дълбока загуба и скръб за семейството на Брус Уилис

Повече от три години след като Брус Уилис се оттегли от актьорската кариера поради когнитивни проблеми, фронтотемпоралната деменция (FTD) на 70-годишния актьор е прогресирала до такава степен, че съпругата му Ема Хеминг Уилис казва, че малките им дъщери вече изпитват дълбока загуба, когато се сблъскват с реалността на състоянието му.

Снимка: Getty Images

Актьорът, носител на награда "Еми", известен в целия свят с ролите си в "Умирай трудно", "Шесто чувство" и безброй други филми, се оттегли от кариерата си през 2022 г., след като семейството му обяви, че се бори с афазия – езиково разстройство, което затруднява комуникацията. Почти година по-късно се потвърди, че състоянието му е преминало в фронтотемпорална деменция – невродегенеративно заболяване, което постепенно уврежда поведението, езика и личността.

Още: Болният Брус Уилис излезе сред хората, но кого държеше за ръка? (СНИМКИ)

В откровени интервюта през тази година Хеминг Уилис разказа подробно за мъчителното ежедневие по грижата за съпруга ѝ, чието състояние се влошава постоянно.

Снимка: Getty Images

В допълнение към емоционалното напрежение от наблюдаването на състоянието на Брус, семейството взе важно решение за живота си: да го преместят от основния му дом в отделна резиденция, където екип за 24-часова грижа може да поддържа нуждите му по-пълноценно. "Имаме две малки деца и беше важно да имат дом, който да отговаря на техните нужди, а Брус да има място, което да отговаря на неговите нужди", каза Хеминг Уилис през септември относно решението за промяната, добавяйки, че това е донесло по-спокойна среда за дъщерите им.

Още: Брус Уилис и жена му: Без надежда, без посока и без подкрепа

Преместването предизвика обществен дебат, на който Хеминг Уилис отговори в социалните медии, но настоя, че изборът "не подлежи на обсъждане" и че Брус "получава най-добрата грижа 100% от времето", подчертавайки важността както на неговата безопасност, така и на благосъстоянието на дъщерите им.

Семейството се бори с променящата се реалност

Снимка: Getty Images

Животът на Брус сега се върти около рутинни грижи, а не около филмови сцени. Но с влошаването на състоянието му напрежението върху семейството му става все по-реално. В интервю за "Vogue Australia" през октомври Ема Хеминг Уилис сподели, че макар дъщерите им Мейбъл и Евелин "да се справят добре, като се има предвид всичко", те също "скърбят" за прогресивното влошаване на състоянието на баща си, особено когато той започва да пропуска важни моменти, които някога са определяли ежедневието им. "Мисля, че се справят добре", каза тя. "Те скърбят. Много им липсва баща им. Той пропуска важни моменти, което е трудно за тях."

Още: "Аз наистина съм един обикновен човек, който живя благословен живот"

Подкрепата идва и от разширеното семейство на Брус. Дъщерите му от брака му с Деми Мур - Румър, Скаут и Талула, са ангажирани и изразяват любовта и благодарността си за времето, което прекарват с баща си.

Снимка: Getty Images

Румър споделя, че има дни, в които баща ѝ не я разпознава, но тя остава убедена, че той може да усети любовта, която тя изпитва към него. През този труден период Хеминг Уилис балансира между яростната си защита на по-добрата осведоменост за фронтотемпоралната деменция (ФТД) и дълбоко личните си размисли за загубата, любовта и издръжливостта.

Опитът на семейството отразява суровата реалност, която много от грижещите се и близките на пациенти с ФТД познават твърде добре: тази болест не променя само жертвите си, а преобразува целия им живот, пише "Marca".