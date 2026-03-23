4-те зодии, които ще имат много късмет през седмицата, 23 - 29 март 2026

Четири зодиакални знаци ще имат най-много късмет през цялата седмица от 23 до 29 март 2026 г. Меркурий сега е директен, което ни помага да се възстановим от сезона на Рибите. Тези астрологични знаци имат най-добрите хороскопи тази седмица, тъй като космическата енергия засилва връзките ни и ни насърчава да влезем в основната си характерна енергия през този вълнуващ сезон на Овен.

Близнаци

Меркурий е директен и от тази седмица чувствате, че имате повече контрол, тъй като сезонът на Овен ни движи в нова посока. Енергията на Меркурий е свързана с намирането на смелост и с това да станете по-оптимистични. Не си позволявайте да бъдете спъвани от негативно мислене. Освободете се от това, което ви блокира, и се научете да се доверявате на себе си.

Това е вашата седмица за укрепване на отношенията ви с приятели и семейство. Луната в Рак показва какво можете да постигнете, когато поддържате фокус. Ако Меркурий е донесъл неуспехи, това се усеща като дъга на изкупление. Сега можете да блеснете отново.

На 27 март Луната в Лъв носи нови идеи. Тя е източник на вдъхновение, което ви захранва, докато преминавате през този динамичен сезон на Овен. След това, когато Луната е в Дева, домът се превръща във фокус за вас. Организирайте вечеря и прекарайте време със семейството. Свържете се отново със себе си чрез медитация.

Рак

Любовта и красотата са част от магията, с която се свързвате тази седмица. Луната и Юпитер се срещат във вашия знак показвайки ви как да останете верни на себе си. Ако сте във връзка, сезонът на Овен ви насърчава да се съсредоточите върху това какво означава любовта за вас и как тя ви е трансформирала от миналото лято.

През следващите няколко седмици Венера навлиза в Телец, носейки още повече благословии и измествайки фокуса ви към любовта и грижата за себе си. Тази седмица обаче ви показва за какво да се борите и какво да не толерирате. В сряда, 25 март, Луната е във вашия знак, образувайки съвпад с Юпитер. Този транзит носи или разширяване, или повече емоционални моменти.

Опитайте се да останете уравновесени и намерете методи за справяне с всички интензивни емоции, които изпитвате. Съсредоточете се върху хобитата си и подхранвайте желанието си да подобрите таланта си по време на лунните часове в Лъв и Дева. Вие сте по-търпеливи и осъзнавате грешките, които правите.

Лъв

Докато сезонът на Рибите изглеждаше като бягство, сезонът на Овен ви осигурява необходимото оборудване, за да продължите напред. Сега, когато Меркурий е директен, нещата се усещат различно. Приятелствата се усещат по-жизнени и общувате по-ефективно с хората около вас. Има и повече оптимизъм, свързан с любовта.

Не таете никаква злоба и се съсредоточете върху изясняването на евентуални недоразумения с хората около вас. Постарайте се да бъдете по-ориентирани към детайлите и подготвени за следващата глава, като Сатурн в Овен ви предоставя картата, необходима за победа. Нищо не ви спира сега.

Луната в Рак носи възможности за нулиране и планиране на следващия ви ход, преди Луната да влезе във вашия знак на 27 март. Луната в Лъв носи началото на нов цикъл и ново начало. Сезонът на Овен позволява на огнените знаци да се движат в желаната от тях посока и да открият себе си на по-дълбоко ниво.

Стрелец

През този сезон на Овен има нови истории, които можете да научите и разкриете, докато размишлявате върху влиянието на ретроградния Меркурий. Въпреки че любовта вече е в ума ви, тази седмица я засилва и ви доближава до това, което искате да видите във връзките си занапред.

Луната в Близнаци ви позволява да откриете недостатъците, които може да имате в комуникацията си с другите. Докато сезонът на Риби се усещаше като дълъг сън, Луната в Лъв ви зарежда с енергия и ви връща на правилния път, за да постигнете целите си.

Седмицата завършва с Луна в Дева, която ви напомня какво е необходимо, за да продължите напред. Уроците от затъмнението може да се повторят за кратко и да продължат през предстоящата седмица.

