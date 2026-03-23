Взимай колата и... катастрофирай: Тийнейджъри свиха автомобил

23 март 2026, 13:04 часа 388 прочитания 0 коментара
Трима тийнейджъри задигнаха автомобил, катастрофираха и го изоставиха. Те са откраднали чужд автомобил в град Стрелча и са претърпели пътен инцидент, след което са изоставили колата. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов, цитиран от “24 часа“. Той уточни, че панагюрски полицаи са установили самоличността на тримата крадци.

В събота сутринта в дежурната част на полицейското управление в Панагюрище се получил сигнал от 40-годишен жител на гр. Стрелча. Мъжът съобщил, че непознати са откраднали паркирания от него на улица в гр. Панагюрище лек автомобил “Форд“.

Апашите били улеснени от това, че возилото било оставено отключено, а ключът бил в жабката. В резултат на предприетото издирване леката кола била открита в землището на село Оборище. По нея били нанесени значителни материални щети в резултат на пътен инцидент.

При продължилото разследване панагюрските полицаи установили, че автоапашите са 13-годишен от пазарджишкото село Огняново, както и двама жители на гр. Панагюрище, на 15 и 19 години.

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Тийнеджъри катастрофа полиция открадната кола
