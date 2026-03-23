Рюте дипломатично омаловажи спорни действия на Тръмп, за да го подсети за натиск срещу Путин (ВИДЕО)

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че САЩ продължават да играят централна роля в отбраната на Украйна, като осигуряват „жизненоважна разузнавателна подкрепа и доставки на оръжие“ в координация с европейските съюзници - по програмата PURL (Списък с приоритетните нужди на Украйна). В интервю за CBS News той защити подхода на американския президент Доналд Тръмп към войната в Украйна, като заяви, че Белият дом балансира множество интереси и същевременно продължава да оказва натиск върху Русия за постигане на споразумение за мир.

САЩ подкрепят Украйна, а Европа не помага срещу Иран? Отговорът на Рюте

Водещата на CBS Маргарет Бренан напомни на бившия нидерландски премиер, че Тръмп наскоро разкритикува Европа за това, че се възползва от подкрепата на Вашингтон за Украйна, но не подкрепя войната на САЩ срещу Иран.

„САЩ осигуряват критична разузнавателна подкрепа и доставки на оръжие, като работят заедно с европейците, за да подкрепят борбата на Украйна срещу руснаците, и като се уверяват, че те имат всичко необходимо“, отвърна Рюте и призна, че във Вашингтон съществува неудовлетворение от приноса на съюзниците в други области, включително в Близкия изток.

САЩ и руския петрол: това натиск ли е?

Той засегна и опасенията относно последните политически решения на Тръмп по отношение на Русия, включително облекчаването на санкциите върху износа на руски петрол – ход, за който европейските официални лица предупреждават, че ще подкопае регионалната сигурност.

Бренън заяви, че това решение, целящо да ограничи растящите цени на петрола в САЩ, може да насочи милиарди долари към Москва. Докато според оценките на Министерството на финансите на администрацията на Тръмп допълнителните приходи за Русия възлизат на около 2 милиарда долара, украинският президент Володимир Зеленски посочи цифра, близка до 10 милиарда долара, което повдига въпроса дали в крайна сметка тази политика е в полза на Кремъл.

Рюте избегна пряка критика, като заяви, че Тръмп трябва да „балансира всички тези различни интереси“, включително вътрешния икономически натиск, който ще окаже пряко влияние върху предстоящите междинни избори в САЩ, и по-широките геополитически съображения.

"Максимален натиск върху руснаците"

Той заяви, че Вашингтон продължава да работи в тясно сътрудничество с Киев, за да настоява за прекратяване на войната. Екипът на Тръмп, включително висши длъжностни лица, „работи постоянно с украинците, за да окаже максимален натиск върху руснаците да стигнат до споразумение“, смята Рюте.

Когато беше попитан дали такива стъпки представляват достатъчен натиск, той посочи продължаващите дипломатически контакти, без повече детайли. И заяви, че наскоро е разговарял подробно с украинския президент Володимир Зеленски, който „иска да сключи споразумението“, добавяйки, че усилията трябва да бъдат насочени и към Москва, „за да се гарантира, че те са готови да сътрудничат“.

Рюте заяви, че прекратяването на войната остава приоритет и описа ролята на Тръмп като „решаваща“ за преодоляване на дипломатическата безизходица с руския диктатор Владимир Путин и за поддържане на натиска върху двете страни да се придвижат към споразумение.

„Той (Тръмп), заедно с екипа си, последователно прави необходимото, за да окаже натиск, разбира се, върху украинците, а те искат да сътрудничат. Те го показват. Искат да сложат край на войната“, добави генералният секретар на НАТО, цитиран от Kyiv Post.

Тръмп твърди, че Киев не би устоял на руската инвазия без американска помощ. „Украйна щеше да бъде унищожена за един ден, ако не бяхме помогнали“, каза наскоро той.

