След сигнали за високи такси: Проверяват известно частно училище в София

Скокът на таксите в частно езиково училище в София, отразен в социалните мрежи и медиите, доведе до реакция на страна на Комисията за защита на потребителите (КЗП). Инспектори са извършили проверка на място и са изискали от ръководството на учебното заведение подробна информация относно посочените обстоятелства, както и доказателства за наличието на обективни икономически фактори, които биха обосновали увеличението, съобщиха от контролният орган.

Припомняме, че в началото на март стана ясно, че 12-годишната дъщеря на Яна Мойсеева, която учи в частното училище "Дорис Тенеди", е с прекратен договор за обучение, след като в началото на 2026 г. всички родители получават имейл от ръководството на частното училище, с който им се съобщава, че от септември таксата се вдига с 1000 евро.

На ръководството на училището е предоставен срок от пет работни дни за представяне на изисканите документи.

В случай, че бъде установено икономически необосновано повишение на таксата, от КЗП ще съставят акт за установяване на административно нарушение и ще предприемат действия за налагане на имуществена санкция.

Ако бъде установено нарушение, глобата по Закона за въвеждане на еврото е в размер на до 50 000 евро.

От КЗП напомнят, че в периода на двойно обозначаване на цените – от 8 август 2025 г. до 8 август 2026 г., е забранено увеличаването на цените на стоки и услуги, освен ако това не е обосновано от обективни икономически фактори.