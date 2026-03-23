Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

След сигнали за високи такси: Проверяват известно частно училище в София

23 март 2026, 13:58 часа 319 прочитания 0 коментара
Скокът на таксите в частно езиково училище в София, отразен в социалните мрежи и медиите, доведе до реакция на страна на Комисията за защита на потребителите (КЗП). Инспектори са извършили проверка на място и са изискали от ръководството на учебното заведение подробна информация относно посочените обстоятелства, както и доказателства за наличието на обективни икономически фактори, които биха обосновали увеличението, съобщиха от контролният орган.

ОЩЕ: Без вина виновен: Частно училище прекрати договора на своя ученичка, защото родителите не си мълчат

Припомняме, че в началото на март стана ясно, че 12-годишната дъщеря на Яна Мойсеева, която учи в частното училище "Дорис Тенеди", е с прекратен договор за обучение, след като в началото на 2026 г. всички родители получават имейл от ръководството на частното училище, с който им се съобщава, че от септември таксата се вдига с 1000 евро.

На ръководството на училището е предоставен срок от пет работни дни за представяне на изисканите документи.

В случай, че бъде установено икономически необосновано повишение на таксата, от КЗП ще съставят акт за установяване на административно нарушение и ще предприемат действия за налагане на имуществена санкция.

ОЩЕ: Прокуратурата проверява частното училище, замесено в темата "Петрохан"

Ако бъде установено нарушение, глобата по Закона за въвеждане на еврото е в размер на до 50 000 евро.

От КЗП напомнят, че в периода на двойно обозначаване на цените – от 8 август 2025 г. до 8 август 2026 г., е забранено увеличаването на цените на стоки и услуги, освен ако това не е обосновано от обективни икономически фактори.

Виолета Иванова
