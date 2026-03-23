Войната в Украйна:

Светослав Вуцов: „Говорим за това, което ни предстои, и без сухи мрежи ще съм щастлив“

23 март 2026, 13:12 часа
Вратарят на Левски Светослав Вуцов взе наградата за най-добър вратар в България за 2025 г. на церемонията "Футболист на годината" Той сам отбеляза, че това му е третият такъв приз, но за него този е най-задоволителен, тъй като в началото на годината не е играл. Стражът сподели колко е щастлив от това си постижение и благодари на всички, които са го подкрепили по пътя. Вуцов говори и за евентуалната титла на Левски в края на сезона.

Светослав Вуцов: „Благодаря на Левски“

Ето какво каза Светослав Суцов след спечелването на наградата за най-добър вратар: „За мен значи една допълнителна отговорност, тъй като печеля наградата за трети път. Сега е най-сладкият път, в който я печеля, тъй като в първите 3 месеца от годината не играх заради проблеми със Славия, но направих трансфер и нещата тръгнаха. Благодаря на Левски, че ми повярваха, както и на съотборниците ми, че ми помагаха във всеки един ден“.

„Говорим си на всякакви теми“

Стражът говори и за това, което му предстои: „Вие, журналистите гласувате, което показва, че оценявате представянето ми, но не трябва да спирам да работя. Искам да съм жив и здрав, а в личен план – половинката ми да продължава да ме търпи и да ме обича. Дай Боже да стигнем дотам, дори без сухи мрежи, ще съм щастлив. Говорим си на всякакви теми, но най-вече си говорим за това, което ни предстои всеки уикенд“.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев Отговорен редактор
Левски Футболист на годината Първа лига Светослав Вуцов
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес