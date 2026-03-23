Светослав Вуцов: „Говорим за това, което ни предстои, и без сухи мрежи ще съм щастлив“

Вратарят на Левски Светослав Вуцов взе наградата за най-добър вратар в България за 2025 г. на церемонията "Футболист на годината" Той сам отбеляза, че това му е третият такъв приз, но за него този е най-задоволителен, тъй като в началото на годината не е играл. Стражът сподели колко е щастлив от това си постижение и благодари на всички, които са го подкрепили по пътя. Вуцов говори и за евентуалната титла на Левски в края на сезона.

Светослав Вуцов: „Благодаря на Левски“

Ето какво каза Светослав Суцов след спечелването на наградата за най-добър вратар: „За мен значи една допълнителна отговорност, тъй като печеля наградата за трети път. Сега е най-сладкият път, в който я печеля, тъй като в първите 3 месеца от годината не играх заради проблеми със Славия, но направих трансфер и нещата тръгнаха. Благодаря на Левски, че ми повярваха, както и на съотборниците ми, че ми помагаха във всеки един ден“.

Още: Ботев Пловдив намери заместник на Лъчо Балтанов, „канарчетата“ отмъкват треньора на конкурент в Първа лига



Стражът говори и за това, което му предстои: „Вие, журналистите гласувате, което показва, че оценявате представянето ми, но не трябва да спирам да работя. Искам да съм жив и здрав, а в личен план – половинката ми да продължава да ме търпи и да ме обича. Дай Боже да стигнем дотам, дори без сухи мрежи, ще съм щастлив. Говорим си на всякакви теми, но най-вече си говорим за това, което ни предстои всеки уикенд“.

Още: Обявиха "Футболист на годината" на България! Вижте топ 3 футболисти и треньори за 2025