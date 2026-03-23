Маратонки и чорапи менте иззеха в Пловдив

Фалшиви маркови стоки при акция в пловдивския район "Източен" са иззети от Служители на Шесто Районно полицейско управление, съобщиха от МВР, цитирани от “24 часа“.

Действията на служителите на реда са предприети в петък като част от планираните мерки за противодействие на разпространението, продажбата и неправомерното използване на чужди търговски марки.

Още: Хванаха над 40 000 обувки и тениски менте

При претърсване на адреса на пловдивчанин в район "Източен" разследващите открили и иззели 3168 чифта чорапи и 568 чифта маратонки, имитация на световноизвестни производители, без необходимото съгласие на притежателя на изключителното право. Документирането на досъдебното производство продължава.

Още: Хиляди стоки менте и цигари без бандерол конфискуваха в Хасково