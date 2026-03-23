Маратонки и чорапи менте иззеха в Пловдив

23 март 2026, 13:19 часа 377 прочитания 0 коментара
Маратонки и чорапи менте иззеха в Пловдив

Фалшиви маркови стоки при акция в пловдивския район "Източен" са иззети от Служители на Шесто Районно полицейско управление, съобщиха от МВР, цитирани от “24 часа“.

Действията на служителите на реда са предприети в петък като част от планираните мерки за противодействие на разпространението, продажбата и неправомерното използване на чужди търговски марки.

При претърсване на адреса на пловдивчанин в район "Източен" разследващите открили и иззели 3168 чифта чорапи и 568 чифта маратонки, имитация на световноизвестни производители, без необходимото съгласие на притежателя на изключителното право. Документирането на досъдебното производство продължава.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Маратонки Ментета чорапи фалшиви стоки
