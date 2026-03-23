Участието на България в Съвета за мир вече е в ръцете на Конституционния съд

Днес Конституционният съд образува конституционно дело №7/2026 г. по искане на служебното правителство за установяване на противоконституционност на решение на Народното събрание от 13 март 2026 г., с което кабинетът "Гюров" беше задължен да внесе в Народното събрание проект на закон за ратифициране на присъединяването на Република България като държава основателка към Устава на Съвета за мир, създаден по инициатива на САЩ, става ясно от сайта на институцията.

Припомняме, че подобно настояване за произнасяне на Конституционния съд имаха и от ПП-ДБ.

Решението на парламента

С решенеито, което се обжалва в Конституционния съд, парламентът възложи на Министерския съвет да подготви законопроект за ратификация на споразумението за присъединяване на България към новата международна организация.

Предложението бе внесено от санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски и получи подкрепата на депутатите от ГЕРБ, ИТН, "ДПС - Ново начало" и независими народни представители.

Присъединяването на България към Съвета за мир

Присъединяването на страната към Съвета за мир беше подписано още на 22 януари от тогавашния премиер Росен Желязков по време на посещение в Давос. Документът обаче така и не беше внесен за ратификация в парламента, което остави неясно какви конкретни ангажименти поема България с него.

Припомняме, че от ЕС само България и Унгария са подписали за Съвета за мир.