"Не виждам бъдеще за българите в Сърбия": Александър Димитров в Студио Actualno Балкани (ВИДЕО)

"Не виждам бъдеще за българите в Сърбия". Това заяви в Студио Actualno Балкани Александър Димитров, председател на Сдружение "Глас" в Босилеград, главен редактор на "ГласПресс" и човек, който отдавна се занимава с българската общност в Сърбия. В началото нашият гост е бил оптимист за бъдещето на българското малцинство в Сърбия, впоследствие е станал реалист, а сега се е превърнал в песимист.

"Ако трябва да бъда откровен - аз не виждам бъдеще. Много ми е трудно да го кажа, но трябват много големи усилия и голяма промяна в подхода от страна на държавата - майка", заяви Димитров.

Какво е да си българин в "Сръбски свят"?

Студио Actualno Балкани продължи разговора за българското малцинство в Сърбия и отново зададе въпроса какво е да си българин в "Сръбски свят". Александър Димитров не се е замислял преди този въпрос, че живее в "Сръбски свят".

Той коментира и влиянието на сръбската държава в Северна Македония, като според него то е огромно. "Почти всички сръбски телевизии се гледат съвсем спокойно в македонската държава, много от сърбизмите са влези в македонския език, а младите македонци до голяма степен се припознават със сръбското кино, сръбската музика и сръбското поведение", посочи Димитров.

Може ли България да конкурира "Сръбски свят"?

Според него българската държава трябва да си направи добри изводи и да се опита да бъде конкурент на "Сръбски свят" или поне да даде ясен сигнал, че не иска отношението към българите да бъде различно.

Той обаче е категоричен, че българите извън България трябва да се превърнат във фактор, от който страната има нужда, защото като духовна и културна материя, те са неразделна част от България.

Кога обикновено се появява тезата за сръбско-шопска нация, защо младите хора от българското малцинство в Сърбия са най-уязвими и как стои въпросът се езика на омразата в западната ни съседка - чуйте в разговора.