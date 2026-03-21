Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

"Не виждам бъдеще за българите в Сърбия": Александър Димитров в Студио Actualno Балкани (ВИДЕО)

21 март 2026, 19:00 часа 807 прочитания 0 коментара

"Не виждам бъдеще за българите в Сърбия". Това заяви в Студио Actualno Балкани Александър Димитров, председател на Сдружение "Глас" в Босилеград, главен редактор на "ГласПресс" и човек, който отдавна се занимава с българската общност в Сърбия. В началото нашият гост е бил оптимист за бъдещето на българското малцинство в Сърбия, впоследствие е станал реалист, а сега се е превърнал в песимист.

"Ако трябва да бъда откровен - аз не виждам бъдеще. Много ми е трудно да го кажа, но трябват много големи усилия и голяма промяна в подхода от страна на държавата - майка", заяви Димитров.

Какво е да си българин в "Сръбски свят"?

Студио Actualno Балкани продължи разговора за българското малцинство в Сърбия и отново зададе въпроса какво е да си българин в "Сръбски свят". Александър Димитров не се е замислял преди този въпрос, че живее в "Сръбски свят". 

Той коментира и влиянието на сръбската държава в Северна Македония, като според него то е огромно. "Почти всички сръбски телевизии се гледат съвсем спокойно в македонската държава, много от сърбизмите са влези в македонския език, а младите македонци до голяма степен се припознават със сръбското кино, сръбската музика и сръбското поведение", посочи Димитров.

Може ли България да конкурира "Сръбски свят"?

Според него българската държава трябва да си направи добри изводи и да се опита да бъде конкурент на "Сръбски свят" или поне да даде ясен сигнал, че не иска отношението към българите да бъде различно. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Той обаче е категоричен, че българите извън България трябва да се превърнат във фактор, от който страната има нужда, защото като духовна и културна материя, те са неразделна част от България. 

Кога обикновено се появява тезата за сръбско-шопска нация,  защо младите хора от българското малцинство в Сърбия са най-уязвими и как стои въпросът се езика на омразата в западната ни съседка - чуйте в разговора.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Сърбия Босилеград Александър Димитров българско малцинство македонски българи Северна Македония Студио Actualno сръбски свят авторски Студио Actualno Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес