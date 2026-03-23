Военни учения с бойна стрелба по Дунав

23 март 2026, 13:21 часа 328 прочитания 0 коментара
Заради военни учения с бойна стрелба корабоплаването по ръкава Мъчин на река Дунав между 54-ти и 49-ти километър ще бъде преустановено утре и в сряда от 7:00 до 22:00 часа.

Това предаде агенция Аджерпрес, като цитира Речна администрация на Долни Дунав, базирана в Галац.

"Ще се провеждат стрелби с обсег до 4000 метра. В зоната ще се извършват опасни дейности. Корабите и речните конвои са задължени да имат включен радиотелефон на канал VHF 16, за да изискват информация от Капитанство на пристанище Мъчин", се посочва в съобщението на Речна администрация на Долни Дунав.

Полигонът в близост до град Бабадаг тази седмица също е домакин на военни стрелби с бойна амуниция между 9:00 и 23:59 часа, а от вторник в полигона Каталой се провеждат подобни стрелби в часовия интервал 8:00-16:00 часа, напомня Аджерпрес.

В Румъния от днес до 3 април ще се проведе учението "Морски щит", съобщи по-рано Министерството на националната отбрана.

Над 2500 военни от Румъния и 12 партньорски държави, сред които България, ще се включат в най-голямото многонационално учение тази година в зоната на отговорност на Румъния в Черно море и река Дунав.

Организирано от румънските военноморски сили, в учението участват Румъния, България, Канада, Франция, Германия, Гърция, Италия, Нидерландия, Полша, Португалия, Испания, САЩ и Турция. В учението ще вземат участие 48 плавателни средства, 64 бойни машини, 10 летателни апарата и 10 автономни безпилотни системи, предаде БТА.

Румънските военноморски сили ще участват с около 1500 военни и 33 морски и речни плавателни съда, включително три фрегати, два ракетни кораба, един миночистач, един минен ловец и други, както и с 14 бойни машини, четири автономни безпилотни системи и два военноморски хеликоптера.

Учението "Морски щит" има за цел повишаване на оперативната съвместимост между участващите структури в многонационална рамка с участието на всички категории сили на румънската армия и оптимизиране на усилията на институциите в системата на отбраната, обществения ред и националната сигурност, отбелязва министерството.

Десислава Любомирова Отговорен редактор
