Лора Христова обратно в България: "Горда съм, щастлива съм за медала"

Медалистката от Зимните Олимпийски игри в Милано/Кортина Лора Христова се завърна на родна земя днес, на 23 март. Тя беше посрещната с букети, плакати и скандирания обратно в България. На посрещането присъстваха президентът на Българската федерация по биатлон Атанас Фурнаджиев, както и членове на семейството на Христова. След топлото посрещане бронзовата ни медалистка от биатлона говори и пред медиите. Тя сподели, че е много щастлива от завоювания медал.

Лора Христова: "Щастлива съм, че успях да завоювам медал"

Ето какво каза Лора Христова при завръщането си в България: "Чувствам се още по-добре, защото приключиха всички стартове и мога да се насладя на почивката. Емоциите са само и единсвтено приятни. Много съм щастлива, че видях толкова много хора, които ме чакат, които са дошли да ме поздравят и да ми подарят цветя. Искам да им благодаря. Да мога да представя България на най-големия форум, а именно Олимпийските игри е гордост. Щастлива съм, че успях и да завоювам медал. Вече осъзнавам какво означава това, особено виждайки всички тези деца тук, това ще бъде един стимул".

Още: "Усмивката зад олимпийската изненада": Международната федерация по биатлон с филм за Лора Христова (ВИДЕО)

На въпрос към какво трябва да водят успехите на зимните спортове на България Лора Христова отговори: "Най-вече да се направят тренировки за бази. Силно се надявам успехът ми да повлияе и все повече млади спортисти да са мотивирани да продължават да се развиват. Първото нещо, което ще направя когато се прибера вкъщи е да видя семейството и приятелите ми."

"Аз просто върша работата си"

Като решаващ фактор за представянето си Лора Христова определи менталната си подготовка и справянето с напрежението. На очакванията да бъде фаворит във всяко едно състезание от тук насетне тя отговори: "За мен чуждите очаквания не са проблем. Аз просто върша работата си така, както съм я вършела и преди и се наслаждавам на целия процес". За отнешенията си с другите състезатели Лора Христова обясни: "Всички състезатели са доста приятелски настроени още от преди това. Сега може би различното е, че повече от тях ме познават".

За пътя от последното място преди 4 години в Пекин до бронзовия медал през 2026 г. Христова каза: "Определено е дълъг и тежък път, но както казах и преди - с постоянство всичко се постига".

Още: Само 25 дни след ужасяващия инцидент в Милано/Кортина: Линдзи Вон се завърна в залата за тренировки (ВИДЕО)