23 март 2026, 14:04 часа 316 прочитания 0 коментара
Лора Христова обратно в България: "Горда съм, щастлива съм за медала"

Медалистката от Зимните Олимпийски игри в Милано/Кортина Лора Христова се завърна на родна земя днес, на 23 март. Тя беше посрещната с букети, плакати и скандирания обратно в България. На посрещането присъстваха президентът на Българската федерация по биатлон Атанас Фурнаджиев, както и членове на семейството на Христова. След топлото посрещане бронзовата ни медалистка от биатлона говори и пред медиите. Тя сподели, че е много щастлива от завоювания медал.

Лора Христова: "Щастлива съм, че успях да завоювам медал"

Ето какво каза Лора Христова при завръщането си в България: "Чувствам се още по-добре, защото приключиха всички стартове и мога да се насладя на почивката. Емоциите са само и единсвтено приятни. Много съм щастлива, че видях толкова много хора, които ме чакат, които са дошли да ме поздравят и да ми подарят цветя. Искам да им благодаря. Да мога да представя България на най-големия форум, а именно Олимпийските игри е гордост. Щастлива съм, че успях и да завоювам медал. Вече осъзнавам какво означава това, особено виждайки всички тези деца тук, това ще бъде един стимул".

На въпрос към какво трябва да водят успехите на зимните спортове на България Лора Христова отговори: "Най-вече да се направят тренировки за бази. Силно се надявам успехът ми да повлияе и все повече млади спортисти да са мотивирани да продължават да се развиват. Първото нещо, което ще направя когато се прибера вкъщи е да видя семейството и приятелите ми."

"Аз просто върша работата си"

Като решаващ фактор за представянето си Лора Христова определи менталната си подготовка и справянето с напрежението. На очакванията да бъде фаворит във всяко едно състезание от тук насетне тя отговори: "За мен чуждите очаквания не са проблем. Аз просто върша работата си така, както съм я вършела и преди и се наслаждавам на целия процес". За отнешенията си с другите състезатели Лора Христова обясни: "Всички състезатели са доста приятелски настроени още от преди това. Сега може би различното е, че повече от тях ме познават".

За пътя от последното място преди 4 години в Пекин до бронзовия медал през 2026 г. Христова каза: "Определено е дълъг и тежък път, но както казах и преди - с постоянство всичко се постига".

Николай Илиев
Биатлон Зимни Олимпийски игри Лора Христова Зимни олимпийски игри 2026
