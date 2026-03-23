БОЕЦ внесе сигнали при премиера Гюров

Министър-председателят Андрей Гюров проведе среща с Георги Георгиев, председател на Сдружение БОЕЦ, по време на която бяха обсъдени сигнали и данни, свързани с възможни нарушения при процедурата за избор на български европейски прокурор.

От страна на БОЕЦ Георгиев е информирал премиера за свои разследвания и подадени сигнали, включително за предполагаемо опорочаване на процедурата, както и по други теми. В рамките на разговора той е заявил и подкрепата на организацията за усилията на правителството за провеждане на честни избори и за противодействие на корупцията, организираната престъпност и зависимостите в съдебната система.

По информация от Министерския съвет премиерът се е запознал с данните по два конкретни сигнала, предоставени от БОЕЦ. Материалите ще бъдат изпратени за проверка в Министерство на правосъдието и Министерство на вътрешните работи.