След 5 години почивка: Зинедин Зидан се завръща край тъч линията

23 март 2026, 13:26 часа 391 прочитания 0 коментара
Зинедин Зидан е постигнал устно споразумение с Френската футболна федерация да стане селекционер на националния отбор на страната, съобщава „Льо Паризиен“. Според информацията, 53-годишният французин се е споразумял за условията с ръководството на френския футбол.

Зизу ще поеме националния отбор на Франция

Публикацията на „Льо Паризиен“ се появи само часове след като президентът на ФФФ Филип Диало обяви, че вече знае кой ще бъде следващият старши треньор на френския национален отбор.

Въпреки това, официално съобщение вероятно няма да бъде направено, докато отборът не замине за САЩ за да се гарантира, че настоящият треньор Дидие Дешан има възможно най-добрите условия за подготовка за Световното първенство през 2026 г.

Зидан преди това е бил треньор на Реал Мадрид от 2016 до 2018 г. и от 2019 до 2021 г.

Бойко Димитров Отговорен редактор
