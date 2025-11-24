4-те зодии, които ще имат много късмет през седмицата, 24 - 30 ноември 2025

Четири зодиакални знака имат най-много късмет през цялата седмица от 24 до 30 ноември 2025 г. Седмицата започва с Луната в Козирог, която ни показва, че дисциплината е важна, ако искаме да сме напред.

На 25 ноември Луната преминава във Водолей, предоставяйки ни насоки как да се свързваме по-добре с хората около нас. След това Луната в Риби ще се свърже със Сатурн, сега в директна връзка, на 27 ноември.

В края на седмицата Венера преминава в Стрелец на 30 ноември, в същия ден, в който Луната навлиза в Овен. Това е окуражаваща седмица за знаците по-долу, която ни позволява да предприемем действия и да се съсредоточим върху постигането на успех.

Овен

Бъдете смели, гордейте се и се съсредоточете върху напредъка си сега, когато Меркурий и Сатурн са директни. Тази седмица тества вашите лидерски умения и ви показва как да стигнете до желаното.

Ще бъдете по-наясно, че бавното и стабилно може да спечели състезанието. Имате подкрепа от Марс, който ви показва как да се борите за това, което желаете. Венера в Стрелец също ви позволява да създавате нови идеи.

Насладете се на този момент и помислете за всичките си прекрасни качества; запишете ги. Нищо не ви блокира в този момент. Единственият, който може да ви спре, сте вие самите.

Освободете се от негативното си мислене и се съсредоточете върху потенциалния успех, който заслужавате. Това е моментът да приемете, че ще победите, Овни. Това е вашият ренесанс.

Близнаци

Близнаци, направете стъпките, за да се съсредоточите върху себе си. Отделете време тази седмица, за да си покажете любов и да се грижите за себе си. Бъдете нежни към себе си.

Получавате подкрепа от Венера в Стрелец и Юпитер, които ви показват как да се лекувате, освобождавате и да се фокусирате върху настоящия момент. Сезонът на Стрелец ви напомня как да защитите енергията си.

Транзитите ви показват и как да бъдете по-добър приятел и колега. Добрата работа с другите и решаването на проблеми ще бъдат по-лесни сега, когато Меркурий е директен.

Миналото ви е научило как да бъдете по-дипломатични и да давате приоритет на хармонията. Това е седмица на зрялост и растеж. Готови сте да научите нови неща в този момент.

Лъв

Като огнен знак, нещата ще ви се струват по-забавни, когато започнете тази нова глава. Сезонът на Стрелец ви позволява да продължите с пълна скорост напред.

Въпреки че може да бъде вълнуващо преживяване, тази седмица ви моли да бъдете повече търпеливи. Все още има много за учене и оценяване през това време.

Изследването на нови идеи и концепции ще бъде свързано с космическата енергия тази седмица и любопитството ви ще бъде на ръба. Марс ви прави по-решителни, но може да осъзнаете, че трябва да се чувствате по-страстни към целите си. Не хабете енергия за неща, които не си струват времето ви.

Везни

Със Слънцето, Марс и сега Венера в знака на Стрелец, това е плодотворно време за социализиране, Везни. Помислете за посещение на обществени събития, организиране на вечеря на маса или участие в училищни събирания. Сезонът на Стрелец ви кара да се откроявате и другите ви забелязват.

Сатурн сега е директен, което ще ви помогне да бъдете по-ориентирани към детайлите. С Меркурий също в директен режим, очаквайте тласък в съществуващите си проекти.

Тази седмица упоритата ви работа ще бъде оценена и призната. Практикувайте самосъстрадание и самоконтрол, особено ако правите грешки.