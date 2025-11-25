Мрежа от знания и опит

Когато технологиите срещнат човешкия потенциал, се ражда нещо повече от просто работна връзка - създава се мрежа от знания, доверие и взаимно израстване. Именно така премина летният стаж на Бобан - студент по телекомуникации в Техническия университет, който имаше привилегията да бъде наставляван от Станимир Тодоров, старши специалист в отдела по качествени показатели на мобилната мрежа във Vivacom. Техният професионален тандем е само един от 54-те, които тази година вдъхнаха живот на реални бизнес проекти в рамките на 22-рото издание на Лятната стажантска програма на телекома.

За Станимир менторството е било ново предизвикателство, но и вдъхновение. Да бъдеш ментор означава не само да предадеш знания, но и да се научиш да слушаш, да обясняваш търпеливо и да намираш езика на младото поколение. Именно това го е провокирало да надгради своите умения за комуникация, работа в екип и адаптивност. „Научих се как да бъда полезен и какво всъщност означава да подкрепяш нечий път“, споделя той с усмивка.

Бобан, от своя страна, откри в лицето на Станимир не просто наставник, а истински вдъхновител. Заедно са работили по теми, свързани със сърцето на мобилната мрежа - теми, които не се преподават в нито една университетска зала. Станимир го е запознал с детайли за структурата и поддръжката на мрежата, както и с тенденции, които ще променят облика на телекомуникациите в близките години.

Историята на Станимир и Бобан е още едно доказателство, че доброто менторство не се измерва в титли, а в ангажираност и отдаденост. А именно такива примери превръщат Лятната стажантска програма на Vivacom в платформа, в която талантът получава своето бъдеще, подкрепено от опита на лидерите днес.