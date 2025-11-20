Съдебната система е изперкала: Светлана Джамджиева за делото срещу Благомир Коцев (ВИДЕО)

Разбирам, че съдебната система е изперкала. Това каза в предаването Студио Actualno журналистката Светлана Джамджиева, създател и главен редактор на информационно-аналитичния сайт “Клуб Z“. Тя отговори на въпроса колко могат да разбунят духовете на хората едни политически процеси, като тези срещу Благомир Коцев и Никола Барбутов: “Аз лично съм много смутена от казуса с Коцев. Разбирам, че съдебната система е изперкала, извинявам се. Но не мога да разбера как шест съдебни състава се произнасят по един и същи начин. Това означава, че ако този човек е сварен, така да се каже, то е много сериозна подготвителна работа. Макар че на пръв поглед изглежда абсолютно... Някаква си прави някакъв си донос, защото загубила някакъв си търг.

Друг дава някакви показания, пък после се отказва, пък после изчезва. Цялото изглежда много съшито с бели конци, но шест съдебни състава... Ако това изглежда сериозно, това ми изглежда обречено.

Това са шест съдебни състава. Т. е. това са шестима съдии, които не отсъдиха така, както вчера Софийски градски съд прати делото във Варна.

Това е сплашване

Значи според мен тези акции се правят освен за да се разчисти кметското място във Варна, което им беше голямата болка, както и на други места, както и срещу Васил Терзиев всичко, което се прави. Това е сплашване. Това е всички останали да си правят изводите.“

Светлана Джамджиева отговори и на въпроса дали Бюджет 2026 е повече политически. Самите управляващи признават, че бюджетът не е хубав, но казват, че е единствено възможен, припомни тя.

Според нея рестриктивни бюджети, какъвто трябваше да бъде и настоящият, не се правят преди избори. Защото изборите зависят само и единствено от Делян Пеевски и те ще бъдат когато той каже, а пари се наливат в администразията, коментира тя:

Къде се наливат пари

“Къде се налива? Налива се в полицията, няма да обяснявам защо, налива се в службите, няма да обяснявам защо. Налива се в съдебната система, там също няма да обяснявам защо.

Хората си задават най-простия въпрос: Добре, каква е логиката?

Хем всички сме недоволни от дебелите мръзнещи полицаи по улиците, без да мръзнат, хем им увеличаваме запланите. Хем сме недоволни от съдебната система, хем им увеличаваме бонусите. Каква е логиката на цялото това нещо?“

Ще направи ли президентът Румен Радев партия, има ли политика в избора на Румен Спецов за особен управител на “Лукойл“ и защо хората не протестират открито срещу Делян Пеевски, ще научите от видеоматериала.