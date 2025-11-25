Студио Actualno:

Актрисата Тара Рийд смята, че са я дрогирали. Изнесоха я на носилка от хотел (ВИДЕО)

25 ноември 2025, 17:06 часа 0 коментара
Актрисата Тара Рийд е подала сигнал в полицията, като твърди, че е била дрогирана в бар на хотел в района на Чикаго. Случаят привлече обществено внимание, след като в интернет се появи видео, на което 48-годишната звезда от "Американски пай" е изведена на носилка в неделя сутринта. На кадрите се вижда как няколко души се опитват да поставят Рийд, в инвалидна количка, докато тя изглежда почти в безсъзнание. Актрисата е облечена в светло палто, видимо е дезориентирана, подпирайки се на мъж до себе си. При преместването в количката тя изговаря несвързани думи, а тялото ѝ губи равновесие, което налага намесата на още няколко човека. На видеото е записано и как парамедици я транспортират през фоайето на хотела на носилка, преди да бъде отведена в болница.

Какво се е случило?

Тара разказва пред изданието TMZ, че се е настанила в стаята си в хотел в Роузмонт късно в събота и е слязла долу за цигара и напитка. Тя казва, че е отишла до бара, поръчала си питие и след това излязла навън, за да пуши цигара. Разказва, че се е срещнала с група ютубъри в лобито и един от тях излязъл с нея навън, за да пуши.

Когато се върнала вътре и отново се отправила към бара, Тара казва, че напитката ѝ – чаша вино – била покрита със салфетка, която тя не е поставяла. Тя разказва, че е махнала салфетката и е отпила от чашата. последното, което помни, е, че се е събудила в болница.

Полицията в Роузмонт казва пред TMZ, че отделът е получил медицинско обаждане за „болен човек“ на мястото и лицето е било транспортирано в болница. Парамедиците са реагирали на сигнал в 00:39 ч. в неделя и са съдействали със служителите на хотела на място.

Полицията посочва, че няма информация на възможно „добавяне на наркотици“ и никой не се е свързвал с тях след инцидента по този въпрос. Също така, не е подаден доклад за наркотици.

Тара е имала проблеми с вещества в миналото, които са добре документирани от различни медийни източници. Тя обаче настоява, че в неделя вечерта е консумирала само тази една напитка.

 

Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
