Турция скоро вдига в небето първия си подобрен реактивен самолет

Турция продължава с тестовете, масовото производство и планирания износ на първия си местен усъвършенстван реактивен тренировъчен самолет Hurjet, след като два прототипа са завършили около 340 полета и 260 летателни часа, съобщи Анадолската агенция, позовавайки се на представители на отбраната. Разработен от Turkish Aerospace Industries (TAI) - Hurjet е планиран за доставка на акробатичния екип на турските военновъздушни сили, Turkish Stars, през 2026 г. В ход е монтажът на самолета, който ще бъде доставен, а новопроизведеният самолет се очаква да извърши първия си полет през първото тримесечие на следващата година.

Едномоторният самолет е предназначен за обучение на съвременни изтребители, въоръжено и невъоръжено въздушно патрулиране и акробатични мисии. Самолетът е дълъг 13,6 метра, висок 4,1 метра и има размах на крилете от 9,5 метра. Може да достигне скорост до Мах 1,4 и да лети на височина до 45 000 фута (14 500 метра). Hurjet разполага със седем станции за различни полезни товари с обща товароносимост от три тона.

Сделка с Испания

TAI се готви да подпише споразумение за износ с Испания за Hurjet, като окончателният договор за доставка се очаква скоро, заяви главният изпълнителен директор Мехмет Демироглу пред испанския вестник El Espanol.

Демироглу заяви, че самолетът е проектиран предимно като тренировъчен реактивен самолет, но може бързо да бъде адаптиран за нови мисии или доставен в различни конфигурации, ако клиентите поискат това. Подробности за вариантите и графиците за доставка ще бъдат финализирани след подписването на договора.

Сделката предвижда закупуването на около 45 самолета Hurjet, които да заменят остаряващия флот от F-5 на Испания, с приблизителна стойност от 3,12 милиарда евро (3,6 милиарда долара). Доставките са планирани да започнат през 2028 г. ОЩЕ: Проектът на Турция и Испания за самолетоносач MUGEM тревожи Гърция