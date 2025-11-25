ИДИЛ на Балканите: Арестуваха две лица в Албания (ВИДЕО)

В рамките на операция "Ороши" албанската полиция арестува две лица, заподозрени във връзки с "Ислямска държава". Двамата са задържани в селския район Орош, като са се укрили в къща. Обсадата е продължила повече от 12 часа, а мъжете са отправяли заплахи срещу полицията, дори са открили огън, предаде албанската телевизия Top Channel. В бърлогата им са открити пет огнестрелни оръжия, боеприпаси, ръчни гранати за отбрана, капсули-детонатори и запалителни фитили, включително знаме на ИДИЛ.

След 12 часа обсада двамата заподозрени се предадоха, като за това помогнаха и преговори с техни роднини.

Към момента на предаването си, един от заподозрените, гражданин на ЕС е бил с рана на дясното бедро и незабавно е транспортиран с линейка до Регионалната болница в Шкодра и е извън опасност за живота.

📍Pukë/ Pamje nga operacioni “OROSHI”, arrestohen dy persona që kundërshtuan Policinë me armë.



Sekuestrohen 5 armë zjarri, municion luftarak, granata dore, kapsolla detonatore etj.#112PoliciaeShtetit 🇦🇱 pic.twitter.com/RmuvC1VSuC — Ministria e Punëve të Brendshme (@PuneteBrendshme) November 25, 2025

Как започва всичко?

Операцията започва вчера около 09:00 часа, когато службите на полицейския комисариат Пука, по време на териториална проверка в село Орош, Фуше-Арез, са открили лице, което веднага щом е видяло полицейските служби, бързо е напуснало, като е влязло в изоставена постройка.

Полицейските служби са го призовали да напусне жилището, но лицето не се подчинило на полицейското повикване и заплашило полицаите.

Изправени пред тази ситуация, въз основа на предварително получена информация за опасния характер на това лице, полицейските служби обграждат къщата искат намесата на специализирани полицейски сили, за да гарантират безопасността на живота на полицейските служители.

Специалните сили „Ренеа“ отиват на мястото на инцидента, като поемат контрола над външния периметър на дома.

В момента, в който специалните части „Ренеа" са призовали лицето да напусне жилището, от вътрешността на апартамента са били произведени изстрели по специалните части „Ренеа".