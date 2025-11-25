Европейската комисия с остро предупреждение към България заради Бюджет 2026

Европейската комисия представи на държавите от ЕС икономическите си приоритети за 2026 г., в които определя основните икономически и социални приоритети за укрепване на конкурентоспособността на съюза, като сред оценките фигурира и такава за бюджетните планове на правителството у нас за следващата година. За България изрично се посочва, че страната ни е в риск от несъответствие с фискалните правила на ЕС.

Опасенията за България

В рамките на оценките на Европейската комисия България е посочена в две ключови области. На първо място България е сред държавите, оценени като изложени на риск от несъответствие с фискалната рамка на ЕС. Това означава, че според ЕК съществува опасение, че националната бюджетна политика за 2026 г. може да не отговаря напълно на действащите европейски фискални изисквания.

Според европейските разпоредби в областта националните фискални рамки в ЕС представляват правилата, процедурите и институциите, чрез които държавите членки планират, изпълняват и наблюдават своите бюджети, включително фискални правила, средносрочни бюджетни рамки и независими фискални институции.

От 2024 г. всяка страна трябва да подготвя многогодишен фискален план с определена траектория на разходите, който да гарантира устойчив държавен дълг и дефицит под 3 на сто от БВП. Съветът на ЕС одобрява тези планове, а държавите ежегодно докладват напредъка си и спазването на правилата, включително при евентуални клаузи за изключения като отбранителните инвестиции.

Допълнително в социалната част на анализа, България е включена сред деветте държави, за които ще бъде проведен по-задълбочен преглед през пролетта на 2026 г. Този анализ е свързан с рискове за социалната конвергенция спрямо останалите държави членки, включително предизвикателства като ниска производителност, недостиг на работна сила и умения, както и по-високи нива на бедност или други социални затруднения.

Препоръката е част от есенния пакет документи, оповестени днес в рамките на Европейския семестър, който анализира ключовите икономически и социални предизвикателства в ЕС и предлага политически насоки на държавите членки.