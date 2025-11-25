Делото за пожара в дискотека „Пулс“ в Кочани е отложено, съобщи македонският филиал на "Дойче веле". Съдия Дияна Груевска-Илиевска, която председателства съдебния съвет по делото отмени насроченото за утре заседание и насрочи следващото за 2 декември. Причината е, че някои от подсъдимите не са получили единния обвинителен акт и не могат да се признаят за виновни, нито пък адвокатите им могат да направят встъпителни изказвания. Допълнителна причина за отлагането е непредоставянето на имената и адресите на законните представители на някои от пострадалите страни.

На първото заседание съдия Дияна Груевска-Илиевска постанови официално обвинителният акт срещу собственика на агенция „Рубикон“ Александър Начев да бъде обединен с основния обвинителен акт. Адвокатите реагират, че това е изцяло нов обвинителен акт, а не просто обединение на два обвинителни акта. Те посочиха, че доказателствата са хаотични, неномерирани и не съответстват на материалите от списъка с доказателства.

Съдът прие някои от възраженията, но подчерта, че обединеното обвинение не съдържа нови действия, пострадали страни или правни квалификации, а само точна времева рамка за всеки подсъдим. ОЩЕ: Съдът дава старт на делото за трагедията в Кочани

Протест пред съда

Преди второто заседание гражданската инициатива „Кой е следващият?“ проведе символична акция пред Наказателния съд. Десетки „очи“ бяха поставени пред входа като послание, че обществеността следи отблизо процеса и настоява за справедлив, независим и прозрачен съдебен процес в Македония. Организацията обяви, че ще продължи да наблюдава процеса и да реагира винаги, когато има опасност от нарушаване на правосъдието. „Трябва да има справедливост за убитите ни деца. Никога не бива да забравяме тези деца, ако искаме да имаме държава. Тези деца заслужават справедливост“, каза Юлия Златкова, майка на Томаш Златков, който загина в трагедията „Пулс“.

Делото за трагедията с „Пулс“ остава под зоркия поглед на обществеността. Семействата на жертвите настояват за търсене на отговорност и бързи съдебни производства. ОЩЕ: По делото “Кочани“: Арестуват македонски данъчни инспектори