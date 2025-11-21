Българите се будят за права, докато Мицкоски скита нощем: Благой Шаторов в Студио Actualno Балкани

Войната в Украйна:

Докато Албания напредва за Европейския съюз, властта в Северна Македония ври и кипи, а македонския премиер Християн Мицкоски си прави нощни разходки в Скопие - българите в югозападната ни съседка се будят, а много вече са събудени. Гост в Студио Actualno Балкани е македонският българин Благой Шаторов, един от основателите на вече закрития културен център "Иван Михайлов" в Битоля, както и потомък на Методи Шаторов, който първо е в редиците на ВМРО, после става част от Коминтерна, но комунистическа Югославия го обвинява в българофилство.

"Хората по принцип се будят. Много хора са събудени, но натоискът е толкова голям, че си мълчат", каза Шаторов и посочи, че най-тежкото нещо е да спориш с истината и с фактите, което прави историята много важна. 

Призив към властите в България

Шаторов не вижда бъдеще на българите в Северна Македония в момента. "За да може да видим бъдещето - трябва българската политика и дипломация с европейските инструменти да извърши още по-силен натиск на институциите на ЕС и само с негова помощ може ние да гледаме бъдеще", смята още 

Той смята, че македонският премиер може би е разумен човек, но е заложник на по-големи бизнеси и геополотически интереси. 

За репресиите, провокациите срещу нашите сънародници там, винаги ли е имал българско самосъзнание? Какво е да се събудиш българин в югозападната ни съседка и как вижда бъдещето на българите там - ще разберете от видеото. ОЩЕ: Криза и масово изселване: Македонски политик с прогноза, ако блокират българите за конституцията

Деница Китанова
