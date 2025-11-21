"Трябва да се промени манталитетът в България": Къци Вапцаров в Студио Actualno (ВИДЕО)

Къци Вапцаров направи режисьорския си дебют с филма "Добри родители", който тръгна по кината от 7 ноември тази година. Продукцията проследява историята на София - българка, живееща в Норвегия, която преминава през драматичен развод със своя съпруг Руне. След поредица доклади от негова страна, в делото е въвлечена и службата за закрила на детето, Барневерн и майката с децата са поставени под наблюдение.

Обвинена в емоционална нестабилност, децата ѝ са отнети и настанени в различни приемни семейства. София започва тежка съдебна борба, за да върне децата си обратно. Постепенно тя разбира, че за да спаси децата си, трябва да поправи отношенията със съпруга си, като за целта намира проблем, който се крие някъде далеч в нейното миналото. Осъзнава, че трябва да се прости с миналото си, за да спечели децата си обратно.

Източник: София филм фест

"Родителството за мен е много важно. Аз самият имам три деца и непрекъснато се уча какво е да си добър родител, но идеални родители няма. Трябва да осъзнаем тази отговорност и тази обреченост, че малко или много ние не можем да не нагазим в лука, опитвайки се да бъдем добри родители", разказа Вапцаров в предаването "Студио Actualno".

Сценарият е базиран на истинска история и е създаден от самия Къци Вапцаров, а в продукцията участват актьорите Лина Златева, Пьотр Кшемински, Леара Тансое, Йохан Тансое, Катерина Райкова, Аннки Стефанов, Виржиния Събева, Хайди Митова, Бьорн Холстрьом и Август Попов. Оператор е Калоян Божилов, а музиката за филма създава не кой да е, а синът на Къци - Асен Вапцаров.

Как разбираме добрата грижа, ако всяка култура я измерва по различен начин? И докъде стига истината, когато е пречупена през емоции, закони и страх? Отговорите на тези и други въпроси вижте в интервюто.