Сляпото петно ​​на домашното насилие: Никой не чува битите баби

Една на всеки четири - през 2024 г. жените на 70 и повече години са представлявали 26% от 107-те жертви на фемицид, което е увеличение с 9 процентни пункта в сравнение с предходната година, според последните официални данни от националното проучване за домашното насилие във Франция, предаде френския уважаван всекидневник Le Monde, който пише за "сляпото петно на домашното насилие".

Защо сляпо петно?

Цифрата на жертвите на домашно насилие на възраст над 70 години непрекъснато нараства. Убийствата на тези жени и евентуалното малтретиране, което ги е предшествало, обаче са слабо документирани.

От 2006 г., когато това годишно проучване е публикувано за първи път, този относително висок дял остава постоянен. „Той се колебае средно между 15% и 20% от смъртните случаи от домашно насилие “, казва Пеги Роджърс, ръководител на Делегацията на жертвите към Министерството на вътрешните работи, която провежда проучването.

Насилниците в тази възрастова група се самоубиват

Друга характеристика е високият дял на самоубийства или опити за самоубийство, които следват. Средно през последните шест години 73% от извършителите на възраст 70 и повече години са се самоубили или са се опитали да го направят, в сравнение с 21% в други възрастови групи, отбелязва Орелиен Ланглад, ръководител на отдела за криминологични изследвания, който е изследвал домашното насилие в тази възрастова група. ОЩЕ: С призив за протест: Женски статуи в София осъмнаха с ленти "Нито една повече" (СНИМКИ)