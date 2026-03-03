4-те зодии, които ще намерят нова любов през седмицата, 02 - 08 март 2026

През седмицата от 2 до 8 март 2026 г. любовните взаимоотношения най-накрая ще се подобрят за четири зодиакални знака. Марс в Риби ви помага да уважавате чувствата си, за да можете да действате според тях. Това подготвя почвата за смелост точно преди пълнолунието и лунното затъмнение в Дева във вторник, 3 март. Следвайте сърцето си тази седмица, дори това да означава промяна на курса.

Още: 4-те зодии, които ще имат много късмет през седмицата, 02 - 08 март 2026

Везни

Романтичният ви живот ще се превърне в централен фокус, тъй като Венера ще навлезе в Овен в петък, 6 март, присъединявайки се към Сатурн и Нептун, които вече са в този зодиакален знак. Тази седмица ще можете да изпитате по-голяма обвързаност.

Уверете се, че отделяте време, което да прекарвате с партньора си. Трябва също така да сте наясно какво искате за бъдещето на връзката си и че сте готови да го получите по-рано, отколкото сте очаквали.

Ако сте необвързани, когато Венера навлиза в Овен, тогава се надявайте, че любовта ви е някъде там. Венера в Овен ви помага да привлечете нови потенциални любовници в живота си, но със Сатурн също в Овен, правите това с по-голяма осъзнатост.

Още: Неповторимо Пълнолуние на 3 март 2026 г. Съвети за всички зодии

Приказният манталитет на любовта е отминал и на негово място е нещо далеч по-здравословно. Това е вашият шанс да покажете колко много сте пораснали и сте научили за собствените си нужди през изминалата година.

Скорпион

Меркурий Казими в Риби се случва в събота, 7 март. Въпреки че Меркурий все още е ретрограден до 20 март, това бележи началото на нов цикъл за планетата на комуникацията и за вашата връзка.

Меркурий Казими се появява, докато пътува към сърцето на Слънцето, като съгласува думите ви с действията ви и ви помага да се съсредоточите върху това, което искате в настоящето. Макар че това може да донесе предложения за обвързване, става въпрос и за това, че вие избирате какво искате за себе си и за бъдещето си.

Още: Още в началото на март: 3 зодии ще преживеят най-голямата трансформация

Яснотата идва с Меркурий Казими, особено ако сте необвързани. Този транзит е свързан с нови начала. Най-накрая се чувствате достатъчно уверени, за да започнете да се отваряте към любовта. Но този път не става въпрос само за срещи или невероятна химия. Търсите някой, с когото наистина можете да споделите живота си.

Стрелец

Посветете се на любовта, Стрелец. Нещата в настоящата ви връзка и домашен живот започват да се подобряват, след като Марс премине в Риби в понеделник, 2 март. Енергията на Риби управлява вашия дом, семейство и връзка.

Ако сте необвързани, Марс в Риби ви помага да привлечете любовта, която непрекъснато расте в живота ви. Този транзит носи желанието да споделите дните си с някой специален. Не става въпрос за запълване на графика ви с множество срещи или дори за вълнуващи вечери. Вместо това, става въпрос за прекарване на качествено време с любимия човек. Позволете си да промените посоката, тъй като това е част от намирането на някой, с когото можете да продължите да се събуждате.

Още: Седмичен ТАРО хороскоп за всяка зодия, 2 - 8 март 2026 г.

Ако сте във връзка, това е подходящ момент да се опознаете по-задълбочено. Планирайте срещи у дома и пригответе вечеря заедно. Водете задълбочени, честни разговори и не се сдържайте.

Риби

Пълнолунието и лунното затъмнение в Дева ще се случат във вторник, 3 март. Това носи ново начало и някои божествени изненади във вашата връзка. Вие и вашият партньор може да се потопите в дълбок емоционален разговор за живота, който искате да изградите заедно. Лунното затъмнение носи неочаквана промяна в чувствата ви, но само ви сближава.

Още: Любовен хороскоп за март 2026: 3 зодии ще се влюбят до уши, а 4 ги дебне раздяла

Нека пълнолунието и лунното затъмнение бъдат време за изцеление, ако сте необвързани. Въпреки че може да сте хвърлили око на някой специален, не е най-добрата идея да се хвърляте в нова връзка по време на затъмнение или на продължаващия ретрограден Меркурий. Вместо това, използвайте това лунно събитие, за да се съсредоточите върху изцелението си.

Това е важен момент за създаване на собствено приключване или за разбиране на миналите ви избори с по-голяма яснота. Любовта ще пристигне, Риби, но когато това се случи, искате тя наистина да трае дълго. Затова, отделете това време, за да се съсредоточите върху това да обичате себе си.

Още: 3 зодии, които стават твърде взискателни в любовта с възрастта