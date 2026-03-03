Любопитно:

Пълен хаос в Реал Мадрид: Винисиус Жуниор се забърка в пореден скандал (ВИДЕО)

03 март 2026, 10:24 часа 488 прочитания 0 коментара
Вчера, на 2 март, Реал Мадрид допусна загуба в Ла Лига с 0:1 от Хетафе. Сблъсъкът беше изключително напрегнат, като играчи и на двата отбора получиха червен картон в добавеното време на срещата – Франко Мастантуоно от „белите“ и Адриан Лисо от „хета“. Напрежението продължи и след последния съдийски сигнал, когато една от големите звезди на „кралете“ Винисиус Жунир се забърка в пореден скандал.

Винисиус искаше да добере до Алиан Ниом

Бразилското крило, заедно със сънародника си Едер Милитао, тръгна да се разправя с един от защитниците на Хетафе – Алиан Ниом. Причината е, че Ниом ги е дразнел след края на мача. От щаба на Реал Мадрид се е наложило да спрат Винисиус, докато се е опитвал да стигне до бранителя на съперника. А едно е сигурно – беше ли се добрал бразилецът до Ниом, гледката нямаше да бъде приятна.

Винисиус и Ниом имат закачка от началото на сезона

Дразгата между двамата датира от началото на сезона – 19 октомври 2025 г. Тогава, в първата среща между двата тима, Реал Мадрид победи с 1:0 – гол на Килиан Мбапе. Алиан Ниом влезе като резерва в 76-тата минута, но още в 77-мата си изкара червен картон. Тогава Винисиус му се подигра, като му подвикна: „Добра смяна, нека някой друг влезе в игра“. Затова сега Ниом реши да си го върне на бразилеца, а ситуацията можеше да ескалира, ако щабът на Реал Мадрид не се беше намесил.

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
