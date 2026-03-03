„След две калъфки“ Левски ще легне да спи срещу Лудогорец: прогнози „В мишената“ (ВИДЕО)

В последния епизод на „Точно попадение“ сегментът с прогнози „В мишената“ предложи интересни срещи, но една стои над всички – сблъсъкът, който може да е от огромно значение за шампионската титла в Първа лига. Лудогорец срещу Левски – епизод пореден. Това ще наблюдаваме в четвъртък, на 5 март. Журналистите Стефан Йорданов, Ивайло Илиев и Николай Илиев имаха тежката задача да дадат прогнози за третия през сезона мач между „зелените“ и „сините“.

Левски вече отнесе две „калъфки“ от Лудогорец

В миналото си участие в предаването Ивайло говореше за „калъфката“, която Левски може да отнесе в 1/4-финалния сблъсък за Купата на България с Лудогорец. Е, тя се превърна във факт, като „сините“ загубиха с 0:1. Разградчани победиха Левски и за Суперкупата на България със същия резултат, а първият мач от Първа лига между двата тима завърши с нулево равенство.

„След две калъфки ще лягаш да спиш“

В момента, в който двата родни гранда се показаха на екрана, в студиото избухна смях, тъй като и по-рано в предаването Ивайло беше говорил за загубите на Левски от Лудогорец. Именно той започна: „След две калъфки вече не знам какви прогнози да давам“. А във връзка с калъфките, Николай му отговори: „Ще лягаш да спиш!“ В крайна сметка и тримата журналисти дадоха различни прогнози. Стефан предсказа победа с 2:1 за Лудогорец, Николай даде същия резултат, но в полза на Левски, а Ивайло прогнозира равенство 1:1 с мотива, че в първенството равните резултати са перфектни. Той не посмя да каже за какво са перфектни равенствата, но Стефан го допълни: „За титла“.

Луда прогноза за Барселона срещу Атлетико Мадрид

Друг мач, които журналистите прогнозираха беше този между Барселона и Атлетико Мадрид – реванш от 1/2-финала за Купата на Краля, където „дюшекчиите“ водят с 4:0 в общия резултат. За тази среща Стефан даде смела прогноза, граничеща с лудостта. Битката за 4-тото място в Първа лига между Локомотив Пловдив и ЦСКА 1948 също влезе в програмата, а сегментът „В мишената“ приключи с прогнози за Дербито на Милано между Интер и Милан. Какви резултати дадоха Стефан, Ивайло и Николай за останалите срещи, можете да видите в новия епизод на „Точно попадение“ в YouTube:

