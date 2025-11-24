4-те зодии, които ще намерят нова любов през седмицата, 24 - 30 ноември 2025

От 24 до 30 ноември 2025 г. четири зодиакални знака привличат голяма любов. Край на кармичните цикли, край на желанието някой да се промени и най-важното, край на приемането на по-малко, отколкото заслужавате. Време е да изберете вида връзка, в която искате да бъдете част през новата година.

Телец

Този период е изпълнен с объркване, недоразумения и повтарящи се спорове. Целта на тази енергия е да ви помогне да се справите с чувствата си и с това, което се случва във връзката ви. И все пак, отделете време за размисъл, преди да се опитате да инициирате каквито и да било промени.

През този период сте насърчавани да повдигнете проблеми или минали обиди пред партньора си. Ще имате думите, за да изразите себе си, но също така трябва да имате представа какво искате да се случи. Независимо дали искате да се свържете отново с партньора си по по-здравословен начин или да се разделите завинаги, сега е моментът да го направите.

Каквото и да е било направено по време на ретроградния Меркурий, сега ще бъде отменено, така че бъдете готови за разговори, свързани с бъдещето на връзката ви или дори за неочаквано събиране. Трябваше да преминете през тази фаза, за да видите най-накрая истината, но сега, след като го направихте, можете да се доверите на себе си, за да направите следващата стъпка.

Близнаци

Венера управлява всички аспекти на вашия романтичен живот и в Стрелец тя ви помага да насочите фокуса си към личния си живот. Венера ще остане в този огнен знак до 24 декември, помагайки ви да се възползвате максимално от предстоящия сезон, особено след като съвпада със сезона на Стрелеца.

Стрелец помага да внесете по-голям баланс в романтичния си живот, като ви кани да прегърнете качествата на този огнен знак. Прегърнете нови начини за свързване, приветствайте вълнуващи преживявания и оставете тази тромава зона на комфорт зад гърба си веднъж завинаги.

Венера в Стрелец не само съживява романтичния ви живот. Транзитът също така помага да донесете нова любов, тъй като осъзнавате, че тя е всичко, което наистина има значение.

Венера ще остане в Стрелец до 24 декември, носейки ви не просто седмица, а месец романтика. През това време ще станете по-привлекателни за партньори или потенциални любовни интереси. Ще можете да избирате с кого искате да бъдете и къде искате да изградите сериозна връзка.

Дева

Макар че Сатурн дава уроци, той е и планетата, която обединява вашата вечна любов. Казват, че това, което Сатурн обединява, нищо не може да го раздели. Независимо дали осъзнавате, че заслужавате повече, или че вие и вашият партньор сте устояли на тази космическа буря, вие се насочвате към по-добра и по-здравословна ера на любовта.

Директното движение на Сатурн ви позволява да свържете точките в романтичния си живот и да разберете на какво е трябвало да ви научи тази фаза. Границите ще бъдат ключови, както и разбирането, че не можете да контролирате резултата от една връзка само чрез сила. Тук има място да се предадете, да видите какво ви е предопределено и да спрете да се съпротивлявате на това, което е предопределено за вас.

В зависимост от вашите избори през последните няколко години, тази енергия ще се проявява по различен начин в живота ви, но посланието е ясно: Сатурн иска да оставите кармичните уроци в миналото и да научите какво означава да подхождате към любовта като изцелена версия на себе си.

Скорпион

Не ти трябват незаконни афери или токсична любов, за да бъдеш развълнуван и заинтригуван от една връзка. Не е нужно да седиш в тревожност, за да чувстваш, че си истински влюбен. През последните няколко години имаше толкова много възможности за изцеление, но тази енергия само се натрупва.

Тази седмица носи мощна енергия, която е предназначена да ви помогне да разберете стойността на сладката любов. Говорим за любов, която не носи объркване или токсичност в живота ви. Сега разбирате, че любовта всъщност не е нужно да бъде трудна или болезнена.

Ако обаче сте необвързани, това е моментът да си поставите за цел вида любов, която сте научили, че заслужавате. Оставете зад гърба си очарованието от лошото момче или момиче, което само ви разбива сърцето.

Откажете се от мисълта, че трябва да се задоволите, за да имате някой до себе си. Вместо това, си поставете за цел сладка любов, която все още знае как да накара сърцето ви да трепти по всички правилни начини.

