Войната в Украйна:

Забравете за ножиците: Има по-добър и по-лесен начин за подрязване на храсти

25 ноември 2025, 17:11 часа 0 коментара
Забравете за ножиците: Има по-добър и по-лесен начин за подрязване на храсти

Що се отнася до тези  основни градински инструменти за резитба, вероятно не се отклонявате твърде много от вашите доверени ножици. Те са лесни за употреба, достъпни и ви помагат да поддържате храстите и дърветата в двора си в отлична форма. Може би обаче е време да се откажете от тези ножици и да си вземете ножици за клони. Казват, че ножиците за клони са героите на резитбата в градината, особено за по-големи растения и живи плетове, но те може да липсват в багажника ви с инструменти. 

Още: Задължителна резитба на тези дървета през октомври

Подобно на градинските ножици, можете да закупите ножици за клони както с байпасни, така и с наковалня. Разновидността с наковалня има остро острие в горната част, което реже до равна повърхност, докато байпасната има извито, припокриващо се острие, известно още като тип ножица. За разлика от градинските ножици обаче, ножиците за клони имат по-дълги дръжки, които ви дават по-голям лост и обхват.

8 златни правила за правилна резитба на крушата: През следващата година тя ще е отрупана с плодове

Те са по-добри и за рязане на по-дебели клони и стъбла с диаметър около 3,5 см. Предлагат се много различни инструменти за клони, а някои имат функции, които правят градинарството още по-лесно. Например, можете да намерите такава с телескопични дръжки, които ви позволяват да достигате още по-високо за резитба. Предлагат се и ножици със зъбни колела и комбинирани ножици, които увеличават мощността на рязане. 

Кога ножиците за клони са по-добри от ножиците?

Още: Трябва ли да направите резитба на астрите преди зимата?

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Много по-малки храсти и цветя могат лесно да се подрязват с градински ножици, особено ако просто оформяте и подреждате малко. Когато обаче избирате най-добрия инструмент за резитба за вашите нужди , може да помислите за ножици за по-големи растения и по-големи задачи. Те лесно правят чисти разрези, когато подрязвате храст или дърво с по-дебели клони. От друга страна, ако използвате градински ножици за по-дебели клони, може да създадете неравни разрези, които да причинят нараняване или повреда на вашето растение. Като изберете ножица за резитба, можете безопасно да подрежете това растение.

3 златни правила за есенна резитба на лозето: Направете това и следващата година лозите ще се огъват от тежестта на плодовете

Ножиците за клони ви позволяват да подрязвате стъбла и клони, до които може да не можете да достигнете с ножица. Дори дървесината да е тънка и да може да се реже с ножица, за труднодостъпните места може да се използва ножица. Освен това, при подрязване на жив плет, ножиците са чудесен вариант, тъй като правят равномерни разрези, като същевременно придават на живия плет естествен и рехав вид. Като добавите тези удобни ножици към комплекта си градински инструменти , можете да поддържате външното си пространство да изглежда спретнато, подредено и здраво.

 

 

 

 

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Гергана Шумкова
Гергана Шумкова Отговорен редактор
градинарство резитба градина
Още от Градинарство
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес