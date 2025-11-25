Грейна най-високото коледно дърво в света (ВИДЕО)

Традиционната коледна елха в Дортмунд беше тържествено осветена в понеделник, 24 ноември. Дървото, което е високо около 45 метра, всъщност е изградено от стоманена рамка, върху която са закрепени около 1200 норвежки смърча, специално отгледани за целта. Според администрацията на западногерманския град това е най-голямата коледна елха от този вид в света. Тя е увенчана с 4-метров ангел, който осветява града през коледния сезон. Гигантската елха е издигната в Дортмунд за първи път през 1996 г. За да бъде правилно сглобена, са необходими много старание и умения, както и около месец работа. Празничната елха, с тегло 40 тона, е осветена със 140 000 светодиодни лампички, които създават неповторима магическа атмосфера, съобщи ДПА.

Коледният базар в Дортмунд, чиято корона е именно тази елха, е един от най-големите и посещавани в Европа. Градът привлича стотици хиляди туристи всяка година, които се стичат на площад "Ханзаплац", за да се насладят на гледката, да опитат местните кулинарни изкушения и да изберат подаръци за близките си.

И Берлин се готви за Коледа

Празничният сезон бавно настъпва и в германската столица Берлин, след като традиционната коледна елха, която стои пред сградата на Райхстага, вече бе отсечена в заснежените планини Харц, югозападно от града. На забележителната Бранденбургска врата коледната елха тази година трябваше да бъде поставена на определеното за целта място още понеделник следобед, но транспортът ѝ се забави поради зимните условия. Дървото ще бъде осветено празнично идващата неделя - първият ден на Адвента, периодът от приблизително четири седмици преди Коледа.

Берлински коледни пазари също отварят врати за посетителите. Пазарът в църквата музей „Кайзер Вилхелм“ беше открит за обществеността в понеделник сутринта с църковна служба. Очаква се кметът Кай Вегнер да открие коледните пазари пред т. нар. Червено кметство на площада Жандарменмаркт и при двореца Шарлотенбург в германската столица.

