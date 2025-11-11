5 тайни от астролог, които ще ви спасят от хаоса на ретроградния Меркурий

Ретроградният Меркурий обикновено се посреща с ужас, тъй като недоразуменията, технологичните проблеми и странностите като цяло са навсякъде. Но както при всички астрологични събития, те са и възможност. Просто трябва да знаете как да използвате енергията и да си зададете правилните въпроси.

Още: 4 зодии, които се сдобряват с бивши партньори до 22 ноември 2025 г.

Професионален гадател на таро и експерт по астрология Джо Еко казва, че ретроградният Меркурий през ноември в Стрелец ще има всички странности и объркване, които очаквате, но с огнената, философска прямота на Стрелец, която добавя допълнителна топлина под обичайните въздействия. В това се крие както опасност, така и важна възможност да спрем, да погледнем навътре и да се запитаме дали това, което говорим всъщност съответстват на това кои сме.

По време на ретроградния Меркурий, когато яснотата, солидният интелект и добрата комуникация са склонни да изчезнат, вродената ни способност да се заблуждаваме получава допълнителен тласък. Следните пет ритуала обаче могат да помогнат да преодолеем това, за да можем да излезем от ретроградния Меркурий с яснота, вместо с камшичен удар.

Още: Късметче според зодията за тази седмица, 10 - 16 ноември 2025

5 начина да накарате ретроградния Меркурий да работи за вас

Пренапишете историята си

Еко предлага да си запишете едно основно убеждение, което сте носили през цялата година. Може би то е, че никога няма да си намерите нова работа, или връзката ви никога няма да се подобри, или никога няма да можете да преследвате целта на живота си.

След като сте го записали, Еко предлага да се запитате „каква истина иска да замени това?“ и след това да изтеглите карта таро. Нека посланието на картата ви напътства при пренаписването на историята, за която сте се държали, и практикувайте да си разказвате нова история – и не позволявайте на хаоса на ретроградния Меркурий да ви разубеди от това.

Още: Зодиите, които са обречени на страдание през седмицата, 10 - 16 ноември 2025

Слушайте вътрешния си глас

Всяка вечер прекарвайте 10 минути в тишина с тетрадка и химикалка до себе си. Ако имате нужда от помощ, за да успокоите мозъка си, някои упражнения за дълбоко дишане или медитация могат да ви помогнат да се съсредоточите.

След като се усамотите, напишете първото изречение, което изплува в съзнанието ви. Според Еко „това често са посланията, които Меркурий иска да чуете“ и те са също толкова често токсични истории, които трябва да бъдат заменени (може би с упражнението с таро по-горе), колкото и прозрения.

Използвайте котвен обект

Още: 4-те зодии, които ще намерят нова любов през седмицата, 10 - 16 ноември 2025

Поради начина, по който ретроградният Меркурий обърква комуникацията ни, както в разбирането ни на думите на другите, така и в начина, по който говорим със себе си, това често е време на засилен конфликт. Жиците се пресичат и търпението често се изчерпва заедно с тях.

Еко препоръчва да изберете предмет, който ви носи яснота, може би кристал, любима химикалка, лъскава монета или каквото и да е друго, което ви се струва смислено. След това го дръжте в обсега на очите си, когато говорите или пишете по време на ретроградното движение. Това ще ви служи като визуално напомняне да забавите темпото и да помислите внимателно, преди да отговорите на другите, за да избегнете недоразумения.

Проверете себе си

Еко предлага да прегледате отново всичките си записи в дневника, публикации в социалните медии, имейли - всяка ваша комуникация - за последните три месеца, откакто последният ретрограден Меркурий приключи през август, за да видите дали се появяват някакви модели по отношение на онези истории, които сте си разказвали.

Още: 4-те зодии, които ще имат много късмет през седмицата, 10 - 16 ноември 2025

Може би са темите, които обсъждахте, или просто тонът. Така или иначе, запитайте се дали тези истории са наистина верни и съответстват на това кой сте и кой искате да бъдете, или дали са вкоренени в стари и негативни версии или възгледи за себе си.

Практикувайте благодарност

Трудната истина е, че без значение колко ритуално се обръщате навътре, НЕЩО ще се обърка по време на ретроградния Меркурий в Стрелец, дори и да е нещо незначително.

Но почти всяко зло си има лъч надежда, както се казва, и Еко предлага да се противодейства на хаоса, като се търси и назовава един положителен резултат, произтичащ от всяко забавяне, злополука или несъответствие. Това е начин ретроградността да се преосмисли като насока, а не като наказание.

Още: Порталът от 11.11 отваря канал за приток на космически енергии: Какво носи на всяка зодия