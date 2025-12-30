Кабинетът подаде оставка:

Скръбна вест! Почина легендарен капитан на Атлетико Мадрид

30 декември 2025, 14:40 часа 498 прочитания 0 коментара
Скръбна вест! Почина легендарен капитан на Атлетико Мадрид

Легендарният капитан на Атлетико Мадрид и бивш испански национал Енрике Кояр е починал на 91-годишна възраст, съобщават от столичния клуб. Той носи лентата на отбора между 1953 и 1969, а освен това записа 16 мача с националния отбор на страната, включително на Световното първенство през 1962.

Енрике Кояр си отиде от този свят на 91-годишна възраст 

Кояр изведе Атлетико до първата му европейска титла през 1962 в Купата на носителите на национални купи (КНК) и в последствие стана шампион в държавното първенство през сезон 1965/1966. 

„Отиде си една от най-големите ни легенди“, пишат от Атлетико в съобщение до феновете.

„Той вдигна тези трофеи като капитан и бе част от паметни моменти в клубната история, сред които са първият международен трофей, сбогуването със стадион „Метрополитано“ и първият мач на „Естадио дел Мансанарес“ през 1966. С неговата кончина „червено-бялото“ семейство загуби човек, който бе символ на Атлетико и който изведе отбора до върха на испанския и европейския футбол. Знамето на стадион „Метрополитано“, дом на Атлетико от 2017 насам, ще бъде свален наполовина в негова памет“, добавят столичани.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Поклон пред паметта му!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Атлетико Мадрид Испания отбор
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес