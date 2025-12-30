Скръбна вест! Почина легендарен капитан на Атлетико Мадрид

Легендарният капитан на Атлетико Мадрид и бивш испански национал Енрике Кояр е починал на 91-годишна възраст, съобщават от столичния клуб. Той носи лентата на отбора между 1953 и 1969, а освен това записа 16 мача с националния отбор на страната, включително на Световното първенство през 1962.

Енрике Кояр си отиде от този свят на 91-годишна възраст

La familia atlética está de luto por el fallecimiento de Enrique Collar.



Campeón de una Liga, tres Copas y una Recopa de Europa defendiendo nuestros colores, fue además capitán durante diez años -desde 1960 hasta 1969-, más que ningún otro futbolista en toda la historia… pic.twitter.com/6CdcTkiVdU — Atlético de Madrid (@Atleti) December 29, 2025

Кояр изведе Атлетико до първата му европейска титла през 1962 в Купата на носителите на национални купи (КНК) и в последствие стана шампион в държавното първенство през сезон 1965/1966.

„Отиде си една от най-големите ни легенди“, пишат от Атлетико в съобщение до феновете.

„Той вдигна тези трофеи като капитан и бе част от паметни моменти в клубната история, сред които са първият международен трофей, сбогуването със стадион „Метрополитано“ и първият мач на „Естадио дел Мансанарес“ през 1966. С неговата кончина „червено-бялото“ семейство загуби човек, който бе символ на Атлетико и който изведе отбора до върха на испанския и европейския футбол. Знамето на стадион „Метрополитано“, дом на Атлетико от 2017 насам, ще бъде свален наполовина в негова памет“, добавят столичани.

Поклон пред паметта му!