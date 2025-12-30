В Аржентина тръбят: Ривър Плейт набеляза основен защитник на ЦСКА

Аржентинският гранд Ривър Плейт е набелязал защитник на ЦСКА. Става въпрос за левия краен бранител на „армейците“ Анжело Мартино. Това съобщи местното радио „Dsports Radio 103.1 FM“. Според информациите ръководството на тима от Буенос Айрес усилено търси футболист на неговия пост като Мартино е един от вариантите за ново попълнение на тима. На този етап обаче от Ривър Плейт все още не са изпратили официална оферта за правата на левия бек.

Анжело Мартино е хванал окото на аржентинския гранд

Първият избор за позицията на ляв краен защитник на Ривър Плейт е била 25-годишния футболист на бразилския Интернасионал Александро Бернабей. Ръководството на клуба от Порто Алегре обаче е поискало 7 милиона долара, за да се раздели с аржентинския състезател. Тази сума не устройва шефовете на Ривър и поради тази причина те са решили да се насочат към по-бюджетен вариант, какъвто е Анжело Мартино.

River realizó sondeos por Alexandro Bernabei (Internacional de Porto Alegre) y Ángelo Martino (CSKA Sofía). Por el primero pidieron 7 millones de dólares y el Millonario no está dispuesto a pagar esa suma.



Защитникът на ЦСКА е оценен на 1 милион евро

Анжело Мартино пристигна в ЦСКА в началото на септември 2025 година от аржентинския Нюелс Олд Бойс. Тогава „червените“ платиха 350 хиляди евро за правата му. До момента левият бек е взел участие в 14 двубоя на „армейците“ във всички турнири, в които няма отбелязан гол или направена асистенция. Мартино има договор с ЦСКА до лятото на 20-28-ма като според авторитетния сайт „Transfermarkt“ цената му е 1 милион евро.

