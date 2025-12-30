Любопитно:

Румънската полиция: Измамниците вече ползват изкуствен интелект

30 декември 2025, 13:44 часа 441 прочитания 0 коментара
Специалистите по киберсигурност в румънската полиция изготвиха ръководство за изкуствения интелект и манипулацията на човешкото възприятие, с което предупреждават, че изкуственият интелект е особено мощен инструмент, способен да реагира на стимули и да произвежда резултати според целта на тези, които го контролират, пише румънската полиция, пише румънската информационна агенция Agerpres. "По дефиниция той не е нито добър, нито лош. В правилните ръце ИИ може да спасява животи, да подобрява образованието, да се бори с измамите, да предотвратява кибератаки и да подкрепя развитието на обществото".

Изкуственият интелект и престъпленията

Румънската полиция обръща внимание, че в престъпни - или просто безотговорни - ръце същата технология може да бъде използвана за манипулация, контрол, измама, идеологическо програмиране и социална дестабилизация", предупреди полицията в Румъния.

Според документа ИИ е идеален за социална манипулация, защото достъпът до огромни обеми лични и поведенчески данни му дава възможност да обработва в реално време информация за това кой сте, какво мислите, какво чувствате и как реагирате, изграждайки подробен профил.

Най-подходящата форма на защита

От полицията считат образованието за една от най-подходящите форми на защита. 

