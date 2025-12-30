Цените на застраховките на ЛЕВ ИНС няма да се променят след въвеждане на еврото

Броени дни преди приемането на еврото много клиенти се притесняват дали промяната ще доведе до по-високи цени на застраховките и дали е необходимо да побързат с подновяването на полиците.

От ЛЕВ ИНС категорично уверяват, че смяната на валутата сама по себе си няма да доведе до увеличение на цените на застраховките. Условията за сключване на полиците остават непроменени и приемането на еврото не е фактор, който влияе на стойността на застрахователните продукти. Клиентите няма да бъдат ощетени по никакъв начин след превалутирането и няма причина да бързат с подновяването на полиците.

Какво е важно да знаете за застраховките след приемане на еврото?

Всички суми в левове в действащите застрахователни договори (премии, вноски и др.) се преизчисляват в евро по фиксирания официален курс 1 евро = 1.95583 лева. Превалутирането се извършва по ясни правила, без допълнителни такси за клиентите, като не се изисква подаване на заявления или посещения в офис.

Трябва ли да се предприеме нещо допълнително?

Договорите за застраховки остават валидни и условията по тях не се променят. Вноските по вече сключените полици си остават същите и няма нужда да се подписват нови документи или да се подновяват полици във връзка с приемане на еврото.

Как ще се изписват цените?

До 8 август 2026 г. цените ще бъдат изписвани едновременно в левове и евро за улеснение на клиентите. През януари 2026 г. плащанията по застрахователните полици ще се извършват в брой и в двете валути, но рестото ще се връща в евро.

ЛЕВ ИНС гарантира на своите клиенти, че техните интереси ще останат напълно защитени след превалутирането. Офисите на компанията и всички партньори ще бъдат на разположение за съдействие и през 2026 г. за своевременно съдействие – независимо дали става дума за обезщетение, за сключване на нова застраховка, за допълнително покритие през 2026 г. или за поредна вноска по действаща полица.