В ЦСКА умуват как да отворят място за нови чужденци извън ЕС, „червените“ търсят отбори на двама ненужни

Ръководството на ЦСКА умува как да отвори място за нови чужденци извън Европейския съюз. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“. Както е известно, отборите у нас имат право да използват петима играчи, които нямат паспорти от ЕС. Още двама такива футболисти могат да попаднат в групата на всеки един тим, но за тях се плаща допълнително по 40 000 лева такса.

В ЦСКА има 9 играчи без паспорти от ЕС

В момента ЦСКА разполага с цели 9 чужденци извън Европейския съюз. Това са Фьодор Лапохухов, Лумбард Делова, Браян Кордоба, Сейни Санянг, Пастор, Кевин Додай, Леандро Годой, както и двете нови попълнения – Алехандро Пиедраита и Макс Ебонг. „Червените“ също така чакат поне още един играч извън ЕС, с което бройката им в състава на Христо Янев ще нарастне на десет.

Санянг и Додай ще бъдат пратени под наем

Поради тази причина от ЦСКА опитват да освободят място за играчи извън ЕС. „Армейците“ възнамеряват да сторят това като намерят нови отбори на Санянг и Додай. Най-вероятно те ще бъдат пратени под наем в родни тимове, за да могат да бъдат следени изкъсо от треньорския щаб. „Червените“ също така ще стартират преговори с Браян Кордоба за прекратяване на договора му по взаимно съгласие.

ОЩЕ: В Аржентина тръбят: Ривър Плейт набеляза основен защитник на ЦСКА