В ЦСКА умуват как да отворят място за нови чужденци извън ЕС, „червените“ търсят отбори на двама ненужни

30 декември 2025, 14:20 часа 275 прочитания 0 коментара
Ръководството на ЦСКА умува как да отвори място за нови чужденци извън Европейския съюз. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“. Както е известно, отборите у нас имат право да използват петима играчи, които нямат паспорти от ЕС. Още двама такива футболисти могат да попаднат в групата на всеки един тим, но за тях се плаща допълнително по 40 000 лева такса.

В ЦСКА има 9 играчи без паспорти от ЕС 

В момента ЦСКА разполага с цели 9 чужденци извън Европейския съюз. Това са Фьодор Лапохухов, Лумбард Делова, Браян Кордоба, Сейни Санянг, Пастор, Кевин Додай, Леандро Годой, както и двете нови попълнения – Алехандро Пиедраита и Макс Ебонг. „Червените“ също така чакат поне още един играч извън ЕС, с което бройката им в състава на Христо Янев ще нарастне на десет.

Санянг и Додай ще бъдат пратени под наем 

Поради тази причина от ЦСКА опитват да освободят място за играчи извън ЕС. „Армейците“ възнамеряват да сторят това като намерят нови отбори на Санянг и Додай. Най-вероятно те ще бъдат пратени под наем в родни тимове, за да могат да бъдат следени изкъсо от треньорския щаб. „Червените“ също така ще стартират преговори с Браян Кордоба за прекратяване на договора му по взаимно съгласие.

ОЩЕ: В Аржентина тръбят: Ривър Плейт набеляза основен защитник на ЦСКА

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
