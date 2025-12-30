Планът на държавата: Повече от половината кърмачета да бъдат ваксинирани срещу стомашни вируси през 2026 г.

Държавата планира поетапно нарастване на имунизационния обхват сред подлежащите на имунизация срещу ротавирусни гастроентерити кърмачета от 52% за 2026 г. до 65% за 2030 г. и провеждането на кампании за повишаване осведомеността на обществото с насоченост към родители/настойници на лица от целевата група за имунизация относно значимостта и тежестта на РГЕ и възможностите за ваксинопрофилактика. Това се посочва в Национална програма за ваксинопрофилактика на ротавирусни гастроентерити в Република България 2026-2030 г., приета днес от Министерският съвет.

С Националната програма ще се осигури допълнителна подкрепа на провежданата държавна политика за достигане и поддържане на висок имунизационен обхват с препоръчителни имунизации.

Подробности за програмата

Националната програма за ваксинопрофилактика на ротавирусни гастроентерити в Република България 2026-2030 г. е продължение на дейностите, които до момента са били реализирани в обхвата на действие на два последователни програмни периода и е разработена в изпълнение на Европейската програма за имунизация до 2030 г„ както и националните здравни приоритети, заложени в Националната здравна стратегия 2030.

Нейните цели

Целта на Националната програма е намаляване на заболяемостта от ротавирусни гостроентерити, включително и на тежките форми, налагащи хоспитализация чрез ваксинопрофилактика с препоръчителна имунизация при кърмачетата от 6-седмична възраст, като се гарантира правото на родителите до достъпна профилактика за техните деца, без да вменява задължения. ОЩЕ: Промяна: И други лекари, извън личните, ще могат да ваксинират децата