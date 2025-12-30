Синът, задържан за обира в "Красно село", излязъл скоро от затвора

Синът, задържан за обира в магазин в "Красно село", има множество предишни присъди, включително за тежки престъпления, и е в условията на опасен рецидив. Той е излязъл от затвора преди по-малко от година и половина. Бащата не е криминално проявен. Това съобщи зам. градският прокурор на София Георги Мойсев на брифинг. Обирът беше извършен във вторник около 19:15 часа.

ОЩЕ: Въоръжен грабеж в София (СНИМКИ)

"При обира в магазин в "Красно село" извършителят влязъл с предмет, наподобяващ автомат "Калашников", заплашил продавачката с думите "Ще те убия" и поискал оборота. След първоначален отказ, извършителят я заплашил и с предмет, приличащ на ръчна граната, след което служителката е предала парите", разясни Мойсев.

Оръжията, иззети по случая, ще бъдат подложени на експертизи, за да се установи дали са истински или представляват реплики. Автомобилът, използван при престъплението, е иззет като доказателство. Видеозаписите от охранителните камери също са приобщени към разследването.

Сумата, взета при обира, е около 2200 лева.

ОЩЕ: „Изпечени крадци“ или комична случка е въоръженият грабеж в София: Анализ на криминалист

Извършителят е напуснал мястото с автомобил, управляван от второ лице. Съвместни действия на полицията са довели до бързото установяване и задържане на заподозрените - баща и син. Двамата са арестувани за срок от 72 часа и са привлечени като обвиняеми. Прокуратурата ще поиска постоянна мярка „задържане под стража“.

По думите на полицията, случаят е бил разкрит в рамките на по-малко от три часа благодарение на засилените патрули по празниците и координираните действия на няколко звена на МВР.