Спорт:

Синът, задържан за обира в "Красно село", излязъл скоро от затвора

30 декември 2025, 14:53 часа 350 прочитания 0 коментара
Синът, задържан за обира в "Красно село", излязъл скоро от затвора

Синът, задържан за обира в магазин в "Красно село", има множество предишни присъди, включително за тежки престъпления, и е в условията на опасен рецидив. Той е излязъл от затвора преди по-малко от година и половина. Бащата не е криминално проявен. Това съобщи зам. градският прокурор на София Георги Мойсев на брифинг. Обирът беше извършен във вторник около 19:15 часа.

ОЩЕ: Въоръжен грабеж в София (СНИМКИ)

"При обира в магазин в "Красно село" извършителят влязъл с предмет, наподобяващ автомат "Калашников", заплашил продавачката с думите "Ще те убия" и поискал оборота. След първоначален отказ, извършителят я заплашил и с предмет, приличащ на ръчна граната, след което служителката е предала парите", разясни Мойсев.

Оръжията, иззети по случая, ще бъдат подложени на експертизи, за да се установи дали са истински или представляват реплики. Автомобилът, използван при престъплението, е иззет като доказателство. Видеозаписите от охранителните камери също са приобщени към разследването.

Сумата, взета при обира, е около 2200 лева. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: „Изпечени крадци“ или комична случка е въоръженият грабеж в София: Анализ на криминалист

Извършителят е напуснал мястото с автомобил, управляван от второ лице. Съвместни действия на полицията са довели до бързото установяване и задържане на заподозрените - баща и син. Двамата са арестувани за срок от 72 часа и са привлечени като обвиняеми. Прокуратурата ще поиска постоянна мярка „задържане под стража“.

По думите на полицията, случаят е бил разкрит в рамките на по-малко от три часа благодарение на засилените патрули по празниците и координираните действия на няколко звена на МВР. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Обир въоръжен обир Красно село
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес