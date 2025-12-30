Бизнес климатът в България продължава да се влошава във всички сектори

Общият показател на бизнес климата в България се понижава с 3,1 пункта през месец декември 2025 г. в сравнение с предходния месец ноември(от 16,1 на сто на 13 на сто), като намаление на показателя се регистрира на практика във всички наблюдавани сектори, които по-конкретно са промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги. Това съобщиха от Националния статистически институт (НСИ).

2025-а година започна с повишение на показателя в строителството, в промишлеността той запази приблизително нивото си от декември 2024 г., а в търговията на дребно и в сектора на услугите тогава също бе регистрирано понижение.

Най-голям е спадът на индекса при търговията на дребно

През декември 2025 най-чувствително е намалението на показателя в търговията на дребно - спад с 5,2 пункта, в сектора на услугите спадът е с 3,9 пункта, в строителството понижението е с 2,3 пункта, а в промишлеността - с 2,1 пункта.

Основните фактори, затрудняващи дейността на предприятията, продължават да са: несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша, недостатъчното търсене, недостигът на работна сила, цените на материалите.

