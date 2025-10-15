Аспект на деня и фаза на Луната на 16 октомври 2025 г. Ден за уроци

На 16 октомври 2025 г. Луната е намаляваща, 25-и лунен ден. На този ден е изключително важно да си поставите реалистични и постижими цели, които могат да бъдат разделени на няколко последователни стъпки. Не се опитвайте да се справяте с невъзможното - много по-добре е да се движите към целта си. Дисциплината е вашият най-голям съюзник, помагайки ви да избегнете прекаляване и си струва да запомните това.

Опитайте се да избягвате да давате обещания, ако знаете, че ще бъде твърде трудно да ги спазите. Това вероятно ще доведе до трагични последици, с които със сигурност не искате да се сблъскате. Също така, избягвайте съмнителни начинания, които в крайна сметка ще ви доведат до задънена улица. Понякога е по-добре просто да останете пасивни. Този ден може да ви научи не само как да си поставяте лични граници, да казвате „не“ и да правите поетапни планове, но и как да приемате, че нещата не винаги ще вървят по вашия начин.

Подстригването на косата няма да доведе до нищо добро днес. Ако все пак сте в настроение да промените имиджа си можете да боядисате косата си в естествени цветове. Сънищата през този лунен ден се считат за пророчески. Но можете да сънувате и лоши и опасни сънища. След такива сънища е препоръчително да четете много молитви и да не вярвате в тяхното изпълнение. Ако сънят съдържа неразбираем момент, просто се обърнете към интуицията си - тя няма да ви подведе.

