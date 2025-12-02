Младите казаха: “Писна ни!” Проф. Росен Стоянов обясни в детайли протеста (ВИДЕО)

Със сигурност не се случи това, което се предполага: след нагнетяване на напрежение, политиците не си прецениха, че ескалацията е тепърва на прага, че ще се постигне радикализация. Подходиха лековато. Това заяви в предаването “Студио Actualno” проф. Росен Стоянов, преподавател по политически комуникации, във връзка с многохилядните протести в София и други градове на страната от вчера.

Това, което се е случило, е било невидимо за хората от т.нар. статукво. Невидимо е, защото то се случи в дигитална среда. Такъв тип протести виждаме и в други държави. Арабската пролет, спомняте си парка “Гези” в Турция - това са млади хора, организирали се през дигиталните мрежи. Най-интересни бяха снимките от метрото, млади хора от Студентски град пристигаха в центъра - не за концерт, но за нещо друго, което отново е хепънингово обаче, нещо красиво, поясни Стоянов. Никой не трябва да си затваря очите пред това множество, което дефинира себе си като различно от другите, категоричен е политическият експерт.

Според него става дума за хората, които в момента не гласуват. Темата за бюджета е поливалентна и обхваща всички нас - независимо от пристрастията. На площада обаче няма само подкрепящи екзалтацията на дадени политически партия. Там има има хора, които искаха да кажат: “Писна ни!” Това е красиво, най-малкото защото е младо. Аз подкрепям младите хора дори когато грешат, защото така ще достигнат до своята истина. Това обаче означава, че много деликатно ще трябва да се действа по теми, които засягат всички, счита още проф. Стоянов.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.