Борисов и Пеевски да се хвърлят на акулите? Петър Чолаков за опасността пред протеста (ВИДЕО)

Още от първия опит се получи. Вижда се, че управляващите смениха приказките за бюджета, донякъде се получи. Дали ще бъде хепанинг, дали протест - това, което изкарва хората на площадите, е гневът срещу модела ГЕРБ-ДПС.

Това заяви в предаването "Студио Actualno" политическият анализатор, политолог и социолог доц. Петър Чолаков, коментирайки големия протест срещу бюджета за 2026-та година.

По думите му всеки, който се опитва да си припише този протест, ще сбърка. Този протест със сигурност не е срещу еврозоната, както се опитва да се представя. Има привърженици на ПП-ДБ, има хора, които са привърженици на Радев, има и хора, които просто не харесват този модел. Това не е протест само на ПП-ДБ. Хората не са забравили обаче как ПП-ДБ се хванаха на хорото с ГЕРБ и ДПС, това време не беше толкова отдавна, припомни Чолаков.

Анализаторът изведе като акцент от разговора опасността протестът да се превърне в капан за гневни хора, който да се отведе до задънена улица, както се е случило през 2023-та година. Сега има енергия, аранжировка на протеста, но трябва да има и леко смирение, поемане на отговорност заради сглобката и да излязат вече някакви нови лица. Иначе каузата на протеста е съвсем справедлива, подчерта доц. Чолаков.

По думите му ще бъде самоубийство за ГЕРБ и Пеевски да се хвърлят на акулите, на Радев. С други думи, не е ясно какво ще се случи, ако падне правителството. За Борисов и Пеевски сега е твърде рисковано, смята Чолаков. Той каза, че управляващите са се провалили в опитите да купят народна любов с бюджета.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.