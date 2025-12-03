Служител на НАТО: Руснаците контролират над 95% от Покровск

Руските войски вече контролират над 95% от Покровск в Донецка област. Високопоставен служител на НАТО заяви това на брифинг в централата на Алианса, отговаряйки на въпрос на кореспондент на DW. Според официалния представител, Украйна в момента провежда организирано изтегляне на войските си от Покровск. Той обаче отбеляза, че някои украински сили все още остават в града. Служителят припомни пред репортери, че руските войски са получили задачата да превземат Покровск преди повече от година. Напредъкът по тази цел обаче е бил изключително бавен и Москва е понесла огромни загуби.

Представителят на НАТО заяви пред репортери, че през това време украинците са успели да предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че загубата на града няма да има толкова голямо стратегическо въздействие, колкото би имала, ако се бе случила по-рано. Той добави, че ако Покровск бъде напълно превзет, Русия вероятно ще използва града за логистика и като плацдарм за атаки срещу други градове в Донецка област.

Длъжностното лице също така увери, че падането на Покровск няма да доведе до неизбежния колапс на отбраната на Украйна. Той добави, че Алиансът е уверен, че Украйна ще може да продължи да се съпротивлява на руската агресия. Служителят сподели също, че НАТО все още не разполага с точни данни за руските жертви по време на превземането на Покровск. Той обаче посочи, че през 2025 г. руснаците са загубили общо приблизително 360 000 войници.

Защо Покровск е толкова важен за Украйна

Sky News вече обясни защо Покровск се е превърнал в критична точка в отбраната на Украйна. Изданието отбеляза, че руските медии наричат ​​града „вратата към Донецк“. Превземането му би било най-големият успех на окупаторите след падането на Авдеевка.

Освен това, преди войната Покровск е бил важен логистичен център, през който са минавали ключови маршрути за доставки за украинската армия. Загубата му значително ще ограничи способността на украинските въоръжени сили да маневрират и да задържат позиции, включително в съседната Запорожка област, подчертава изданието.