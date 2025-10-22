Близо до земята, близо до себе си - едно бягство от града, което възражда живота (ВИДЕО)

Да загърбиш градската суета и забързания начин на живот в името на спокойствието и природата на село - това вече не е рядкост, а все по-чест избор за семейства с деца.

Днес ще ви срещнем с една жена, която заедно със семейството си решава да потърси смисъл извън града. В село Лобош, в близост до София, тя създава пространство, където земята, занаятите и изкуството се преплитат — място, което вдъхновява и напомня, че простите неща са най-ценни.

Моника Крякова и нейното семейство избират да се пренесат на село преди 9 години и това се превръща в най-доброто им решение.

“Тръгнах на село без въобще да знам какво ще правя със себе си, и това доста ме притесняваше. Какво ще работя аз, къде ще учат децата ми, с какви хора ще комуникирам. Да си призная, изпитвах ужасен страх. Съдбата ми обаче предложи интересна среща – да се запозная с глината и с грънчарското колело”, споделя Моника.

И така от едно пътуване до Троян, където тя се запознава с граничарския занаят, това се превръща в нейното призвание.

“След хиляди опити разбрах че всеки може да твори, че най-важното е да излиза отвътре, и не резултата е важен, а момента на създаване, на творение – той е изпълващия, той е oдухотворяващия. За това, каня в моето ателие всеки, който иска да се потопи в магията на изкуството”.

Семейството на Моника решава, че иска да сподели магията на спокойния живот и отваря вратите на дома и работилницата си за посетители, предлагайки възможност за най-различни занимания - градинарство, точене на баница, арт терапевтични игръи, глинени работилници, бране на билки и много други.

Целия разказ - вижте в репортажа.